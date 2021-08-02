32-летний гражданин Узбекистана приехал в город Атырау из Тараза и занимался сбытом наркотических средств. Преступника выявили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью Атырауской области в ходе операции «Карасора-2021», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
Полиция задержала гражданина Узбекистана, когда он прятал наркотики. При личном досмотре полицейские у подозреваемого обнаружили 29 свертков с веществом неизвестного происхождения и со специфическим запахом, еще 40 изъяли в доме.
По словам причастного к незаконному обороту наркотиков, это были наркотики марки «Меф». Изъятые наркотики общим весом 19,7531 грамма отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
«В настоящее время проводится досудебное следствие по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый отправлен в СИЗО», - сказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.