Фото с сайта polisia.kz
Общество
Народный герой Казахстана получил новую должность

В системе МВД прошли очередные открытые кадровые назначения. Руководство ведомства изучило кандидатов на должности руководителей управлений полиции, заместителей начальника департамента полиции и Главнокомандующего Национальной гвардией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Каждый из представленных кандидатов рассматривался отдельно. Стоит отметить, что такой формат назначений позволяет определять лучших и оценивать их деятельность по достоинству.

Министр и его заместители первым делом рассмотрели кандидатуру "Халық қаһарманы" Кайрата Умбетова на должность заместителя Главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан.

"Вы сами знаете, какой он героический поступок совершил. Прикрыл солдата срочной службы своим телом от взрыва гранаты. Получил осколочные ранения. Прошел все ступени и во всех регионах страны отслужил. Кайрат Жарылкасынович, необходимо закалять морально-психологическое состояние гвардейцев, провести воспитательную работу с солдатами. Думаю, ваш личный пример послужит образцом для подражания. Надеюсь, что вашим назначением мы укрепим Национальную гвардию", – обратился к коллегам и кандидату министр.

Напомним, в 2016 году полковник спас солдата, прикрыв его своим телом от боевой гранаты, взорвавшейся во время выполнения упражнения в учебном центре Карагандинского соединения.

Также приказом министра внутренних дел назначены:

– на должность заместителя начальника Департамента полиции города Нур-Султан – Куаныш Орынбетов;

– на должность начальника Управления полиции города Павлодар – Ермек Альжанов;

– на должность начальника Управления полиции Енбекшинского района города Шымкент – Алмас Амзеев.

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