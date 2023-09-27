Нас поддерживают и поклонники Димаша

Особенным вчерашний день стал для наших стрелков и представителей восточных единоборств.

Так, вторую серебряную награду в копилку национальной сборной принесла мужская команда по пулевой стрельбе. Наши мергены Андрей Худяков, Бахтияр Ибраев, Асадбек Назиркуляев стали вторыми в стрельбе с 10 м по движущейся мишени. Казахстанская ­команда набрала 1 111 баллов, а первое место заняли стрелки из Южной Кореи (1 116), третье – спортсмены из Индонезии (1 098).

Их почин, но уже бронзовой медалью, поддержал казах­станский дуэт в составе Ислама Сатпаева и Александры Ле, которые заняли третье место в стрельбе с 10 м из пневматической винтовки в смешанном разряде. Они в малом финале одолели команду из Ирана со счетом 17:11. Это третий комплект наград для нашей сборной в соревнованиях по пулевой стрельбе. Ранее «бронзу» в стрельбе из скорострельного пистолета завоевал Никита Чирюкин.

Бронзовую награду выиграл казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан в весовой категории до 100 кг. В 1⁄4 финала наш палуан встречался с японцем Аароном Вольфом и одержал сенсационную победу. Для тех, кто не знает, скажем: Аарон был чемпионом и серебряным призером летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (в личной и командной дисциплинах), а также чемпио­ном мира 2017 года, чемпионом Азии в 2021-м и бронзовым призером первенства планеты 2019 года. В полуфинале казахстанец встретился с чемпионом мира 2022 года Музаффарбеком Туробоевым из Узбекистана и уступил ему. Тем не менее Нурлыхан получил право биться за «бронзу» с южнокорейцем Вон Чжонхуном и одержал яркую победу иппоном.

На этом состязания по дзюдо завершились. Напомним, что всего представители этого вида единоборств завоевали пять наград. Помимо Шархана, «серебро» в первый день состязаний принесла Абиба Абужакынова, три «бронзы» взяли Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар и Эсмигюль Куюлова.

Вчера прошли состязания и в других видах спорта. Так, в плавании состоялись предварительные заплывы, где лучше всех выступила Диана Тасжанова. На дистанции 400 м вольным стилем она финишировала четвертой со временем 4 минуты 13,47 секунды. Диана прошла в финал, установив новый рекорд Казахстана. Ксения Игнатова на дистанции 200 м на спине вышла в финал с седьмого места, а вот Софья Сподаренко, в квалификации заняв 11-е место, дальше не прошла.

Женская сборная Казахстана по регби в поединке за пятое место разгромила команду Сингапура со счетом 50:0. Мужская сборная по волейболу в поединке за 9-е место обыграла Таиланд со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:22). Мужская сборная Казахстана по баскетболу 3 x 3 в стартовом поединке обыграла спортсменов из Кыргызстана – 20:16, а вот женская дружина на старте потерпела поражение от команды Китайского Тайбэя со счетом 14:22.

А теперь немного историй вокруг Азиады, где казахстанские спортсмены пользуются большой популярностью у местных болельщиков. Нашу сборную поддерживают студенты, обу­чающиеся в Китае, а также местные любители спорта.

– Я видел выступления казахстанских дзюдоистов. Они выступили хорошо. Знаю, что в Казахстане также проходят крупные международные мероприятия. Я в курсе, что в 2017 году у вас прошла выставка «ЭКСПО», – говорит житель Ханчжоу Дэн Юэ.

Среди волонтеров, находящихся на Азиаде, также многие поддерживают казахстанских спортсменов. Большинство из них являются поклонниками Димаша Кудайбергена, причем за творчеством нашего знаменитого певца следят люди разных возрастов.

– Да, я знаю этого певца, видел на концерте – очень круто! Спасибо спортсменам и болельщикам из Казахстана за то, что они приехали издалека и приняли участие в Азиаде. Это свидетельство любви к своей стране и спорту, – отметил Лю Пэньчжань, прибывший из Пекина в Ханчжоу, чтобы посмот­реть Азиатские игры.