NASA поздравило казахстанцев с 60-летием первого полета человека в космос
Екатерина Елисеева
Администратор NASA Джим Брайденстайн поздравил казахстанцев с 60-летием первого полёта человека в космос, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
"Поздравляю народ Казахстана с этим важным историческим днем! Я - Джим Брайденстайн – администратор NASA. 60 лет назад мир с восторгом наблюдал за тем, как первый человек отправился в космос с космодрома Байконур в Казахстане", – сказал Джим Брайденстайн.
По его словам, многое изменилось за последние 60 лет.
"Сегодня мы сотрудничаем со странами по всему миру на МКС, и все знают важность космодрома Байконур в отправке людей в космос и на МКС. Поэтому мы благодарим народ Казахстана за то, что они являются частью этой важной миссии, а также приветствуем вас в этот исторический день", – говорится в видеопоздравлении администратора NASA.