«Население недовольно качеством дорог»: Бектенов поручил улучшить развитие местной сети

По его данным, за год поступило более 40 тыс. официальных обращений по вопросу ненадлежащего состояния дорог и улиц

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В правительстве рассмотрели вопрос качества дорог, сообщает Kazpravda.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил внедрять современные IT-технологии в управление транспортными потоками

«Особое внимание стоит уделить развитию местной сети. На реконструкцию областных и районных дорог выделяются значительные средства, в том числе из республиканского бюджета. Однако в некоторых регионах отмечается низкое финансирование из местного бюджета. В частности, это касается Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Абайской областей. Население недовольно качеством местных дорог», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он отметил, что за прошлый год поступило более 40 тыс. официальных обращений от граждан по вопросу ненадлежащего состояния дорог и улиц.

«Модернизация и развитие дорожной инфраструктуры в областях сопровождается несоблюдением технологий строительства и реконструкции, а также затягиванием сроков реализации. Акимы должны взять на контроль эти вопросы. В управление транспортными потоками необходимо внедрять современные IT-технологии и искусственный интеллект», — добавил Олжас Бектенов.

По итогам рассмотрения вопроса даны соответствующие поручения.