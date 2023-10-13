Наш паровоз – на станции Музейной Статьи 13 октября 2023 г. 0:40 0 Марина Демченко Музей истории железнодорожного транспорта хранит память о славных трудовых подвигах наших предков. Они словно дают наказ нам, потомкам, как нужно работать на благо Родины. Бегут рельсы в степи В многочисленных и неповторимых экспозициях представлены уникальные материалы о строительстве и жизни железных дорог Казахстана. – Первая трансказахстанская магистраль – Оренбург – Ташкентская железная дорога – построена около 120 лет назад. Линию длиной 1 740 верст построили в короткие сроки (1901–1905 годы) и объединили с участком Кинель – Оренбург. Дорога прокладывалась в бескрайней степи, где не было воды, не хватало рабочей силы, строительных материалов. Все работы выполнялись вручную. Днем рождения казахстанской железной дороги считают 1 января 1904 года, когда открылось движение на участке Оренбург – Казалинск. Через два года началось регулярное сообщение между Оренбургом и Ташкентом. Так, первая железнодорожная магистраль связала Среднюю Азию с российской сетью железных дорог, что указывает на ее важнейшее экономическое, политическое и военное значение, – говорит заведующая музеем Акмарал Молдашева. Другая стройка, теперь уже страны Советов, – Туркестано-Сибирская магистраль – стала поистине всенародной. В строительстве легендарного Турксиба протяженностью около полутора тысяч километров участвовали более 20 тыс. человек. Работы не прекращались ни под палящим солнцем, ни в лютые морозы. Руководили стройкой талантливые инженеры, и среди них – Мухамеджан Тынышпаев. За проявленный трудовой героизм коллектив Турксиба был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Лучшие работники, в том числе укладчик-костыльщик Ахметжан Маженов, были удостоены этой награды лично, а Ахметжан также получил почетное право забить серебряный костыль, символизировавший окончание работ. На этой стройке многие казахи получили бесценные знания и опыт, приобрели рабочие профессии. Так, Джумагали Омаров, будучи простым рабочим, стал первым начальником-казахом Турксиба в 1946–1949 годах. – Одним из известных произведений, рассказывающих нам, потомкам, о той великой стройке, стала картина Абылхана Кастеева «Турксиб». Мало кто знает, что Абылхан трудился на той стройке. В перерывах между работой он рисовал. Заметив его увлечение, руководители решили, что юноше нужно развивать талант, и направили будущего художника учиться в Алма-Ату, – рассказывает Акмарал Молдашева у витрины, показывающей, с каким восторгом встречали люди первый поезд. Доставить грузы в срок Дорога Акмолинск – Карталы, которую начали строить в 1939 году и приняли в эксплуатацию в 1943-м, также появилась на карте страны благодаря беспримерным по силе духа трудовым подвигам казахстанцев. Условия труда на строительстве были невероятно тяжелыми: свирепствовали малярия и другие болезни, невыносимая летняя жара и пыльные бури сменялись проливными дождями, а затем жестокими морозами, отсутствовали самые простые бытовые удобства. Работы велись примитивными ползунковыми скреперами и конными граблями. Огромный объем работы по отсыпке железнодорожного полотна на всем протяжении линии был выполнен вручную. Но, несмотря на все трудности, стройка шла ударными темпами. С появлением этой линии сократился путь доставки карагандинского угля Магнитогорскому металлургическому комбинату. По этой же дороге казахстанцы отправляли на фронт теплые вещи и продовольствие для бойцов Красной Армии. – Тысячи казахов, пришедших на великие стройки, остались работать на железной дороге и заложили основу трудовых династий железнодорожников. Преемственности поколений в нашем музее посвящен отдельный раздел. На стенде в виде генеалогического древа – самые известные на нашей железной дороге династии. Самый большой трудовой стаж у семьи Амангельдиновых: больше 800 лет они трудятся в железнодорожной сфере. Ее основатель, Орыспек Амангельдинов, начал свой трудовой путь в 1919-м строителем Турксиба. В этом году семья выиграла республиканский конкурс «Еңбек жолы-2023» в номинации «Лучшая трудовая династия», – продолжает рассказ экскурсовод. В этой части экспозиции выставлены фотографии и личные вещи руководителей железных дорог 1958–1997 годов, заслуженных ветеранов труда, героев отрасли. Тут же книги Рымбека Турганбаева, Нигматжана Исингарина, Бейсена Шормакова с многочисленными фотографиями, повествующие об основных вехах развития железнодорожного транспорта в Казахстане, о людях и трудовых династиях, которые своим созидательным трудом внесли лепту в процветание страны. – Специальные разделы посвящены вкладу железнодорожников в победу в Великой Отечественной войне и освоение целины. Есть раздел об электрификации и автоматизации железных дорог. Нами собраны также исторические сведения о периоде существования Казахской железной дороги, которую из-за протяженности и объемов перевозочной работы по праву называли Великой (1958–1977), и о трех самостоятельных дорогах – Алма-Атинской, Целинной, Западно-Казахстанской (1977–1997 годы), – говорит Акмарал Молдашева, стоя у карты 1958 года, – на ней железная дорога длиной 11,5 тысячи километров, связавшая города Казахстана. Стану машинистом! Фонд музея насчитывает более 800 раритетов. Среди них старинный колокол, который раньше непременно был на каждой станции, макеты локомотивов, вагонов разных типов, инструментов, форменная одежда железнодорожников, документы, награды и значки. По словам хранителя музея, некоторые артефакты музея имеют вековую историю. В их числе – схема железных дорог европейской России, датируемая 1914 годом, номерная табличка паровоза, которой более века, телеграфный аппарат Морзе, выпущенный 100 лет назад, фрагмент деревянной водонапорной трубы 1904 года и несколько кирпичей, взятых из основания водонапорной башни, работавшей в Актобе. В музее бережно хранят несколько шаблонов, которые использовали для измерения шпал и рельсов, самый старинный из них 1887 года. – Раньше гордо идущего по улице машиниста определяли не только по фуражке с кокардой, фирменной шинели, но и по «шарманке». Считалось, если человек заказал у жестянщика такой сундучок, то его жизнь состоялась – он стал машинистом или помощником машиниста. Некоторые встречные даже шапки приподнимали в знак уважения и приветствия, – продолжает Акмарал Молдашева, держа легкий крашеный сундучок, сделанный умельцем лет 90 назад. «Шарманки» изготавливали из легкого металла – жести, потому что возле огнедышащей паровозной топки деревянный или кожаный ящик уберечь было трудно. В них обычно в рейс брали самое необходимое: документы (путевой лист, инструкции, графики), немудреную еду (харчи, тормозок), фонарик, перочинный ножик, инструменты, небольшие личные вещи. Одна из главных ценностей музея – парадный китель с государственными наградами легендарного машиниста паровоза станции Кызылорда Петра Спирина. В июне 1945 года он был членом бригады машинистов, которая доставила советскую делегацию во главе с Иосифом Сталиным на Потсдамскую мирную конференцию. Китель в дар передал музею коллектив Кызылординского эксплуатационного локомотивного депо. Гордость музея – коллекция сигнальных фонарей, рассказывающая об эволюции осветительных приборов на железной дороге. Самые старые из них – начала XIX века. Железнодорожные фонари использовались для подачи сигналов и освещения на железнодорожных путях. Источником света в них служили сначала свечи, затем керосиновые горелки, позже – газ (ацетилен или пропан), а с 1949 года – электрические лампы. Сначала ручные сигнальные фонари зажигали перед проездом каждого поезда, фонари как бы «сообщали»: путь поезду свободен. Позднее появились фонари со светофильтрами, и в зависимости от цвета они обозначали, например, путь свободен, остановку, зону ограничения скорости, ремонтные работы. Фонари, как осветительные приборы, применялись стрелочниками, дежурными по станциям и путейцами, впрочем, исправно служат и сейчас. В музее хранится коллекция рельсов 1904, 1917 годов и более современных. Раритетный рельс с клеймом завода Демидова, когда-то установленный на станции Агадырь, подарил почетный железнодорожник в третьем поколении, председатель совета ветеранов центрального аппарата АО «НК «Қазақстан темір жолы»» Берик Сагандыкович Айтбеков. – У соседа по даче я случайно увидел такой артефакт и предложил передать его музею, – улыбаясь, говорит потомственный железнодорожник. – Мой дед Айтбек Асанов – ветеран отрасли, почетный железнодорожник – работал грабарщиком на строительстве участка железной дороги Караганда – Балхаш. Мой отец Сагандык с 14 лет начал трудиться рабочим в дистанции пути Карагандинского отделения дороги. Он более 35 лет проработал старшим дорожным мастером на железной дороге, удостоен звания «Почетный железнодорожник». Трудовая деятельность его шести сыновей тоже связана с железнодорожным транспортом. Трудовая карьера самого Берика Сагандыковича началась с монтера пути на станции Агадырь, позднее он работал стропальщиком, электриком на кране «Такраф», заместителем начальника грузового отдела Алма-Атинского отделения железной дороги, дежурным по станции Алма-Ата-1, заместителем начальника службы международных грузовых перевозок и коммерческой работы – начальником отдела маркетинга Алма-Атинской железной дороги. За созидательный труд Берик Айтбеков награжден медалью «Еңбек ардагері». По его словам, в семейном архиве Айтбековых долгие годы также хранились приказ начальника Туркестано-Сибирской железной дороги от 16 июня 1952 года «О порядке вызова, отправления и продвижения восстановительных поездов и аварийно-полевых команд» и «Сборник научных трудов. 4 выпуск» Ленинградского электротехнического института инженеров железнодорожного транспорта (1952 год), которые было решено преподнести в дар музею. Приходите посмотреть В зале современного развития железной дороги хранятся фотографии, оригинальный макет вокзального комплекса «Нұрлы жол», интерактивная карта железных дорог Казахстана, образцы локомотивов и вагонов, произведенных в Казахстане, и различные экспонаты, рассказывающие о деятельности железной дороги с момента ее образования. Современная сенсорная карта демонстрирует посетителям все реализованные за годы независимости железнодорожные проекты. Так, первой линией, построенной в независимом Казахстане, стала магистраль Аксу – Дегелен протяженностью 183 км, соединившая линию Тобол – Кулунда с юго-восточными железными дорогами (Семей, Алматы). Дорога Алтынсарин – Хромтау соединила северные районы с промышленным центром страны, что позволило сократить пробег грузов почти на 1,5 тыс. км. …Двери музея открыты для любознательных посетителей. Пред. След. Пред. След.