Наш земляк, покоривший Олимп

Каждое третье воскресенье августа начиная с 2004 года в Казахстане отмечается День спорта. В нынешнем году эта дата выпадает на 22 августа. В этот день хочется вспомнить о серебряном призере XVII Олимпийских игр в Риме (Италия), заслуженном мастере спорта СССР, заслуженном тренере Казахской ССР Гусмане Косанове.

В память о нашем земляке Гусмане Косанове в Семее ежегодно проводится лично-команд­ное первенство по кроссу среди высших учебных заведений и колледжей. В Алматы ежегодно стартует международный турнир по легкой атлетике – Мемориал Косанова, в котором принимают участие сильнейшие легкоатлеты Азии. В Центре документации новейшей истории сохранились личные документы и фотографии нашего прославленного легкоатлета.

Гусман Косанов родился в 1935 году в ауле Изатулла. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт, оставив пятерых детей с матерью и бабушкой. Старший брат Кумар, которому исполнилось только 11 лет, работал на тракторе, а девятилетний Амиртай с шестилетним Гусманом собирали колоски, причем иногда ночами сменяли мать на зерновом току, где она работала сторожем.

«Проклятая война забрала у меня и моих сверстников самое сладкое и дорогое – наше детство. От зари до зари с сумой на шее мы собирали на поле остатки колосьев. Но невзгоды и лишения, пережитые в раннем возрасте, закалили нас и воспитали чувст­во ответственности и собственного достоинства», – писал в своей биографической книге Гусман Ситтыкович.

Осенью 1943 года тяжело заболела мать, и вскоре ее не стало. В 1944 году, когда вновь открылась школа, Гусман пошел учиться. Вернувшийся с фронта учитель физкультуры познакомил школьников с такими видами спорта, как футбол, волейбол, катание на лыжах и коньках, но все же из всех спортивных дисциплин учитель ставил на первое мес­то бег. В своих первых школьных соревнованиях, в забеге на 60 метров, Гусман всегда одерживал победу.

Вскоре вернулся с фронта отец. Он не был против увлечения сына спортом, наоборот, поощрял и помогал ему. Рассказывал, как призывался в армию, где на трехмесячных сборах ему пришлось не только заниматься бегом, но и овладеть приемами единоборства. Школьный учитель физкультуры в то время был кумиром для Гусмана, и рассказы отца только подогревали его желание стать учителем физкультуры.

Однажды отец взял Гусмана на сенокос, где работал бригадиром. Велел мальчишке сесть на коня позади него, но тот решил побежать следом. До бригады было около трех километров, хоть и было довольно трудно, гордость и самолюбие мальчика не позволили ему сдаться. Причем и обратный путь до дома он одолел бегом. С тех пор они с отцом стали вставать раньше всех, и в течение всего лета Гусман тренировался таким образом.

В 1950 году наш герой окончил 7-й класс и поехал поступать в Семипалатинское педагогичес­кое училище. В этом учебном заведении учиться не пришлось, так как провалил экзамен по математике. Возвращаться домой было стыдно. Двоюродный брат отца, Амре Сапаков, порекомендовал сдать документы в железнодорожное училище. Дядя тоже был большим любителем спорта, их беседы о звездах спорта не только местного, но и мирового значения также подбадривали юношу, все больше увлекая его в этот удивительный мир.

Гусман сдал документы в железнодорожное училище, в котором он сразу же нашел единомышленников и научился играть в футбол. Этот вид спорта увлек его, ребята быстро создали команду, которую назвали «Искра». Во время учебы в училище также занимался и другими видами спорта. Он входил в состав сборной Семипалатинска­ по баскет­болу, участвовал в лыжных гонках.

Почетный деятель спорта Рес­публики Казахстан Виктор Иванович Гущин вспоминал: «Первыми на старт вышли участники мужской эстафеты 4 х 5 км. Взмах флажка – и спортсмены рванули вперед. Буквально через 10 мет­ров впереди оказался лыжник в красном свитере. Он стремительно уходил от своих соперников. Все представители команд спрашивали друг друга: «Кто он? Откуда?» Выяснилось, что это учащийся железнодорожного училища № 13 Гусман Косанов. Все хорошо знали, что это училище редко принимает участие в лыжных соревнованиях, а тут неожиданно для всех ошеломляю­щее начало. «Знатоки» уверяли, что парень не выдержит такого бурного темпа, он либо сойдет с дистанции, или придет последним. Но прогноз «специалистов» не оправдался. Через 17 минут, а время очень хорошее, на последнем бугре перед финишем показался лыжник в красном свитере, он лихо оттолкнулся палками и скатился к линии передачи эстафеты. Гусман Косанов сумел дать своей команде более одной минуты запаса». А зимой 1952 года он стал чемпио­ном города по лыжным гонкам на дистанции 10 километров.

Победы еще больше стимулировали тягу Гусмана к спорту, подготавливая тем самым поч­ву для его дальнейших знаменательных побед. После окончания училища его направили работать в Семипалатинское железнодорожное депо слесарем-сборщиком. Он продолжал заниматься спортом. В составе команды железнодорожников Семипалатинска, участвуя в Республиканской спартакиаде железнодорожников в г. Алматы в 1952 году, в беге на 100 метров Косанов занял второе место.

Служба в армии не помешала занятиям спортом. Будучи направленным для прохождения воинской службы в город Севастополь, на протяжении двухнедельного пути поезда он продолжал заниматься во время остановок – бегал, выполнял приседания, а за ним тянулись другие призывники. В Севастопольской военной школе подготовки противотанковой пехоты все свободное время проводил на футбольном поле, беговой дорожке, разминался штангой, гирями. На соревновании по легкой атлетике Гусман вышел победителем на дистанциях 100, 200 и 400 мет­ров. Конечно, эти достижения не остались незамеченными для руководства школы. Его временно освободили от занятий для тренировок на стадионе. Через две недели уроженец Казахстана принял участие в соревнованиях на первенство Севастополя, где показал хорошие результаты и был принят в сборную команду Крымской области, которая готовилась к чемпионату Украины. Сборную команду полуострова к республи­канскому первенству готовил Григорий Станиславович Рушинский. Он сразу отметил талант молодого человека и его стремление к победе. Во время беседы с тренером Гусман рассказал ему о «пробежках» с конем, которые устраивал ему отец. Немного подумав, Рушинский предложил Косанову возобновить такие тренировки на побережье Черного моря, заменив коня на мотоцикл. Этот метод оправдал себя, тренировки еще больше закалили парня. На республиканских соревнованиях на первенство Украины в забеге спринтеров молодой спортсмен показал второй результат, дав обогнать себя лишь чемпиону Украины и члену сборной команды СССР Леониду Бартеневу. В период дальнейшей службы Косанов неоднократно становился чемпионом военного округа, принимал участие в соревнованиях на первенство Вооруженных сил страны.

В 1958 году, еще находясь на службе, он получил письмо от Александра Масловского, который являлся старшим тренером сборной команды Молдавии. Тот приглашал его в Кишинев. И после службы в армии Гусман Косанов был зачислен в Кишиневский техникум физической культуры без вступительных экзаменов, как мастер спорта. Красивый город, добрые пожелания от близких людей, ежедневные тренировки, хорошие отношения с сокурсниками, – все эти факторы помогали Гусману обрести хорошую физическую и спортивную форму. Этой же осенью он принял участие в чемпионате Молдавии. Одержав победу сразу на четырех дистанциях: эстафетной гонке и в личном зачете в забеге на 100, 200 и 400 метров, Гусман Косанов стал четырехкратным чемпионом этой союзной республики.

Вот еще отрывок из воспоминаний Гущина: «В 1958 году легкоатлеты Семипалатинского медицинского училища принимали участие в легкоатлетических соревнованиях в Ленинграде. Начались забеги на 100 метров, и они потрясли меня. В финальном забеге на 100 метров у мужчин с большим отрывом побеждает представитель техникума физической культуры Молдавии. Бег победителя походил на полет птицы, в нем было что-то завораживающее. Диктор долго молчит, переполненные трибуны со зрителями волнуются. Все ждут сообщения результатов. Наконец, по стадиону объявили – Гусман Косанов, победитель финального забега на 100 метров, показал хороший результат и выполнил норматив мастера спорта. Я был взволнован, сердце учащенно билось: «Неужели это наш Гусман Косанов?» Да, это был он, необыкновенно красивый, сложенный, как древнегреческий атлет. Гусман улыбался, был счастлив своей победой».

В преддверии второй летней спартакиады народов СССР, проводимой в 1959 году, показатели Косанова стали крупнейшим событием в спортивной жизни Молдавии. Его имя стало появляться на страницах газет, звучало по радио. На Всесоюзной спартакиаде Гусман принял участие в соревнованиях на двух дистанциях, но из-за полученной травмы ему пришлось сойти с соревнований. После спартакиады Косанов остался в Москве в составе сборной СССР. Оправившись после травмы, он приступил к тренировкам в крытом манеже ЦСКА, который был на тот момент самым лучшим в Советском Союзе. После проведения товарищеской встречи легкоатлетов СССР и Великобритании каждый спорт­смен, включенный в сборную страны, начал тренироваться по индивидуальному плану. Гусман тренировался 7 дней в неделю, каждая тренировка была буквально расписана по минутам, ведь впереди была важная цель – Олимпийские игры в Риме. Тренируясь планомерно и постоянно, спортсмены таким образом поддерживали хорошую физическую форму, проверяя себя еще и во всесоюзных и международных соревнованиях. На следующий год Гусман Косанов участвовал в международных соревнованиях в Венгрии и Польше, где завоевал золотую и бронзовую медали. Не за горами был чемпио­нат СССР по легкой атлетике, по результатам которого производился отбор участников на XVII Олимпийские игры. В эстафетной гонке Гусману не было равных, и впервые в жизни он завоевал золотую медаль чемпиона СССР.

Его долгожданная мечта начала сбываться – он получил извес­тие, что едет в составе сборной СССР на летние Олимпийские игры в Рим. На него была возложена высокая ответственность: в числе сильнейших спортсменов защищать честь нашей огромной страны на самом большом форуме спортсменов всего мира. Гусман очень волновался. Ведь он должен оправдать надежды не только тренеров-наставников, но и многочисленных болельщиков. Претендентов на звание лучшего в мире спринтера было немало – 61 спортсмен из 46 стран вышел на беговую дорожку. В финальном эстафетном забеге команда легкоатлетов СССР заняла второе место. В общей копилке сборной СССР по результатам XVII Олимпийских игр оказалось 43 золотых, 29 серебряных и 31 бронзовая медалей. В историю Олимпиады были вписаны имена многих знаменитых спортсменов: гимнастов, легкоатлетов, тяжелоатлетов, велосипедистов, входивших в сборную СССР. Было среди них и имя Гусмана Косанова, для которого серебряная медаль оказалась первой олимпийской наградой.

После Игр в Риме Гусман принял участие в международных соревнованиях в Польше и Болгарии, заняв призовые места. Но одна мысль тревожила его многие годы: его тянуло домой, хотелось увидеть родных, отдохнуть от жесткого графика соревнований и тренировок. К тому же мысленно он снова и снова возвращался к беседе с председателем республиканского Комитета по физической культуре и спорту Каркеном Ахметовым и ректором Казахского государственного института физической культуры Хамзой Мухамеджановым, которая происходила в Риме. Они пригласили его в Алматы. И вот в 1961 году, посоветовавшись с семьей, Гусман Ситтыкович приехал в столицу Казахстана. Он не прекращал тренироваться, получая индивидуальные тренировочные планы из Москвы. В 1962 году Косанов принял участие в традиционном товарищеском легкоатлетичес­ком матче команд США и СССР.

После короткой поездки в родное село тренировки возобновились. Очередной товарищеский легкоатлетический матч с командой США принес победу нашим спортсменам. После завершения этого матча многим спортсменам, в том числе и Гусману Косанову, было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.

Сегодня в небольшом приграничном селе Изатулла, что расположено в Бородулихинском райо­не области Абай, выдающегося спортсмена помнят. Кто знает, может, дыхание родной земли придавало юноше сил, но в селе действительно особая атмосфера. Люди здесь стойкие, никогда не пожалуются на отсутствие благ цивилизации, без которых мы не представляем себе жизнь. Каждый день проходит в труде.

Основное место работы для большинства сельчан – местный лесхоз. Село находится в окружении ленточного реликтового бора. И задача местных жителей и сотрудников лесхоза – сохранить уникальный сосновый бор от пожаров и браконьеров. Другие же жители Изатуллы занимаются животноводством. В самом селе всего 14 домов, но в каждом из них рады гостю и стараются подольше задержать его. Каждый праздник накрывают щедрый дастархан, поют песни, танцуют. Жизнерадостность и гостеприимство, наверное, главная отличительная черта сельчан.

Конечно же, каждый из них помнит, что именно на их земле вырос призер Олимпиады 1960 года Гусман Косанов. В честь него в селе проводятся соревнования, и, может, когда-нибудь здесь вырастет еще немало олимпийских чемпионов.