Нашлась опора для автобанов

Многим наверняка хотя бы раз доводилось ездить автобанами Астана – Щучинск, Астана – Караганда или Астана – Павлодар. Видели там высоченные фонари, установленные вдоль проезжей части, на развязках и эстакадах? Так вот, эти опоры освещения, изготовленные в Караганде из отечественного металла, служат уже более десяти лет, благодаря чему казахстанские автомагистрали стали более безопасными.

– В конце 90-х годов минувшего века мы решили отказаться от железобетонных опор и перешли на металл. Он прак­тичней и эстетичней, – рассказывает генеральный директор карагандинской компании «Энергосистемы ЭЛТО» Александр Ларионов. – Изначально ожидалось, что срок эксплуатации таких опор освещения составит три-пять лет. Сейчас же мы видим, что они служат десятками лет, и ничего с ними не происходит. Считаю это показателем качества.

Компания «Энергосистемы ЭЛТО» была создана на базе Карагандинского завода электротехнического оборудования. Инвестор провел здесь модернизацию. Часть старых станков списали, закупили новые, импорт­ные, провели технологическое переоснащение и переобучение сотрудников. Это позволило оптимизировать производственный процесс, ускорить темпы выпуска продукции.

Сейчас в заводских цехах изготавливают опоры освещения, мачты для размещения светофоров, антенн, оборудования сотовой связи, а также молниеотводы, флагштоки, дорожные и строи­тельные ограждения – более 400 наименований продукции. Производственная мощность предприятия составляет около 64 тыс. тонн металлоконструкций в год.

Карагандинский завод ориентирован на внутренний рынок, поскольку в Казахстане подобные ему предприятия можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако небольшую долю продукции здесь экспортируют в Россию, Узбекистан и Кыргызстан.

– Более 60 процентов конструкций, установленных вдоль респуб­ликанских и областных дорог, в городских парках и во дворах, на стадионах и в портах Казахстана, – нашего производства, – подчеркивает Александр Ларио­нов. – Вплотную работаем мы и с недропользователями. Наши клиенты – такие крупные предприятия, как «Тенгиз­шевройл», «КазТранс­Ойл», «КазМунайГаз», «Казах­мыс» и «Казцинк».

Карагандинский завод имеет сертификат о происхождении своих товаров формы СТ-KZ. Доля казахстанского содержания в продукции компании «Энергосистемы ЭЛТО» превышает 80%. Такого высокого показателя удалось достичь благодаря использованию отечественных расходных материалов.

Практически вся сталь, которая идет на изготовление опор, торшеров, мачт и ограждений, выплавляется на Карметкомбинате АО «Qarmet» (бывшее АО «АрселорМиттал Темиртау»). Лишь небольшую долю металла завозят из России.

Чтобы металлоконструкции служили дольше и не ржавели, их оцинковывают. Такое антикоррозийное покрытие позволяет продлить срок службы фонарных столбов, вышек сотовой связи и светофорных опор до 20–50 лет. Сейчас с этой целью изделия отправляют на завод в Новосибирск, поскольку в Карагандинской области нет соответствующего передела. Однако в регионе на территории индустриальной зоны Saran уже идет строительство современного завода горячего оцинкования. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в конце нынешнего 2024 года.

– Со следующего года будем все делать на месте, – продолжает глава компании «Энергосистемы ЭЛТО». – Продукция станет дешевле. Ведь снизятся те же транспортные расходы. Мы посчитали и сделали вывод, что оцинковывать свои металлоизделия выгоднее у себя в регионе. Плюс есть другие предприятия, которым также интересны наши услуги. Поскольку сейчас многие произ­водители из Центрального и Северного Казахстана возят свои изделия для оцинковки в Россию.

На первом этапе новый завод сможет покрывать антикоррозийным составом до 40 тыс. тонн металлоконструкций в год. Инвестор будет наращивать производственные мощности. В планах довести их до уровня, который поз­волит оцинковывать до 60 тыс. тонн опор, мачт, ограж­дений и прочих изделий из металла в год. Благо необходимый металл в Казахстане есть. Цинк и свинец инвес­тор собирается закупать у производителя в Усть-Каменогорске.

– После того, как начнем оцинковывать нашу продукцию на заводе в Сарани, уровень казахстанского содержания возрастет до 90%, – не без гордости отметил Александр Ларионов.

Следует сказать, что компания «Энергосистемы ЭЛТО» пользуется мерами государственной поддержки бизнеса. Она при содействии Национального управляющего холдинга «Байтерек» получила льготный кредит на строительство завода горячего оцинкования. А фонд «Даму» субсидировал процентную ставку по займу, который завод брал на приобретение технологичес­кой линии по выпуску опор линий электропередачи.

Сегодня карагандинское предприятие осваивает новый рынок. Бизнесмен Александр Ларионов считает выпуск опор ЛЭП весьма перспективным направлением, поскольку в Казахстане действует лишь один крупный производитель таких металлоконструкций, а потребность в них высока. Ведь в республике ведется масштабная модернизация электросетей в рамках объявленной Главой государства программы «Тариф в обмен на инвестиции».