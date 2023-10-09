Насильника собственных детей осудили в СКО

К пожизненному сроку приговорили жителя Северо-Казахстанской области за насилие своих детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда региона.

Фото: Kazpravda.kz

По данным суда, с 2020 года по январь 2023 года Б. неоднократно совершал в отношении своей малолетней дочери и своего несовершеннолетнего сына действия сексуального характера.

Отмечается, что вина подсудимого установлена показаниями потерпевших, законного представителя потерпевших, свидетеля, заключениями экспертиз.

"Санкциями ст. 121 ч.4, ст. 121 ч. 3-2 п.3) УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение Б. преступлений в состоянии алкогольного опьянения. Смягчающих обстоятельств не установлено. Проанализировав все доказательства, суд признал Б. виновным в предъявленном ему обвинении и с учетом тождественного характера совершенных преступлений окончательно квалифицировал его действия по ст. 121 ч. 4 УК. С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории особо тяжких, личности виновного, суд пришел к выводу о необходимости назначения Б. максимально строгого наказания", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, приговором суда он осужден к пожизненному лишению свободы.