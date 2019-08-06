Насильника задержали по горячим следам в Кокшетау

Происшествия
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Лаура Тусупбекова
Фото : пресс-служба Национальной гвардии РК
В Кокшетау бойцы Национальной гвардии задержали насильника по горячим следам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

3 августа примерно в 22 часов с центра оперативного управления поступила информация, о том что, на проспекте Назарбаева неизвестный мужчина изнасиловал девушку.

Одним из первых откликнувшихся был войсковой наряд в составе дежурного по войсковым нарядам лейтенанта Жандоса Альжанова, патрульных рядовых Руслана Оразхан, Нуржана Тасболат, Минетая Кабез, которые прибыв на место преступления, по ранее переданной ориентировке подозреваемого выдвинулись на поиски.

Далее в ходе совместно поиска с сотрудниками полиции, проявив бдительность и оперативность по горячим следам был задержан гражданин подходящий по ориентировке. Им оказался гражданин 1979-го года рождения, проживающий в Кокшетау, у которого были ранее приводы в органы внутренних дел. Он дал признательные показания по совершенному преступлению. После чего данный гражданин был передан оперативной следственной группе и помещен а СИЗО.

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