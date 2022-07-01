Фото: otyrar.kz
Происшествия
Насильнику 8-летней девочки вынесли приговор в Туркестанской области

В Туркестанской области отчиму-педофилу, который насиловал свою падчерицу около трех лет, суд вынес приговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

Во время суда, насильник сидел, не проронив ни звука. Свою вину он признал частично: изнасилование было, но один раз.

«Вместе с тем, согласно судебно-психиатрической экспертизе, у него были выявлены склонности к педофилии, и суд, согласно 91 — 93 статье УК, назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде кастрации. Материалами дела полностью его вина доказана показаниями самой потерпевшей, а также рядом судебно-медицинских экспертиз в отношении этой потерпевшей», - проинфорировал и.о. председателя областного суда по уголовным делам Даурен Мадалиев.

Напомним, чудовищный инцидент произошел в селе Шубарсу Туркестанской области. Отчим насиловал 8-летнюю падчерицу, когда супруги не было дома. Преступление вскрылось после того, как извращенец отправил ребенка в школу с кровотечением. Мать искалеченной девочки, рассказывает, что после случившегося мужчина попросил убить его.

«Моя дочь сказала, что у нее кружится голова из-за падения со шлакоблока. Я не поняла, подняла ее на ноги, а у нее там кровоточит. После этого сразу подошел этот изверг, рассказал правду и стал просить прощения. Я от шока потеряла сознание, а когда очнулась, передо мной лежали несколько ножей, а он просил убить его. Телефон мой он отобрал. Я обманула его, забрала телефон, и вызвала скорую», - рассказала женщина.

Свидетелем преступления стал младший брат 8-летней девочки.

После изнасилования девочка перенесла две операции. Врачам пришлось удалить матку. С решением суда сторона пострадавшей согласна.

После вынесения приговора мать девочки призналась, что видеть насильника была не в силах. Поэтому в суде участвовала онлайн.

«Я довольна приговором! 25 лет тюрьмы и химическая кастрация. Я бы сказала, что и этого мало для извращенца. Но Всевышний всё видит. Надеюсь, он еще получит свое наказание от Аллаха за все свои грехи, которые он совершал на протяжении нескольких лет в отношении моей дочери», - высказалась мать ребенка.

Сейчас девочка вместе с мамой и младшим братом живут в кризисном центре. Семье оказывают психологическую помощь.

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