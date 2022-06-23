Насколько быстро стареет население Казахстана, подсчитали в Бюро нацстатистики

В Казахстане увеличивается индекс старения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В 2021 году индекс старения населения в регионах Республики Казахстан составил 26,6. Это значит, что на каждые 100 детей в возрасте от 0 до 15 лет в стране приходится по 26,6 граждан старше 65 лет. Пять лет назад, в 2017 году, этот показатель был на уровне 25,9.

В сравнении с сельской местностью показатели старения в городской местности Казахстана выше – 28,7. Городской индекс на протяжении 2019-2020 годов оценивался на уровне 29,1.

Среди регионов наиболее высокий показатель в Северо-Казахстанской области, индекс составил 66,5. Самым молодым городом оказался Шымкент, там на 100 детей приходится по 14,3 человека старше 65 лет. Население столицы также относительно молодое, в Нур-Султане индекс составляет 17,3.

Индекс старения среди сельских жителей меньше городского на 4,9 пункта (23,9). Показатель за пять лет изменился незначительно, в 2017 году на 100 детей приходилось по 22,4 взрослого населения.