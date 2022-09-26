Насколько выросло число прибывающих в Казахстан россиян

С начала года в Казахстан прибыли более 1,7 млн граждан России. Такие данные привел и.о. председателя Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел РК Аслан Аталыков на брифинге в ведомстве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«С начала года в Казахстан приехали более 4,3 млн иностранцев, из них из России – 1,7 млн, Узбекистана – более 1,5 млн, Кыргызстана – 547 тысяч и Таджикистана – более 200 тысяч человек.

В 2019 году до пандемии в Казахстан прибыли 2 млн 875 тысяч граждан России. То есть около 3 млн человек, а за 9 месяцев этого года – 1 млн 600 тысяч. Но после 22 сентября количество прибывающих из России выросло в 2 раза. Поэтому наблюдаются заторы в приграничных пунктах», – сказал Аслан Аталыков.

В то же время, по его словам, из Казахстана за рубеж выехали более 4,1 млн иностранцев. Из них 1,6 млн граждан России, 1,7 млн граждан Узбекистана, 540 тысяч граждан Кыргызстана и 196 тысяч граждан Таджикистана.