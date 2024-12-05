Наследие казахских просветителей

История
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Ташкенте в Государственном музее памяти жертв репрессий прошла международная научно-практическая конференция «Феномен джадидизма в Центральной Азии: личности и судьбы», посвященная 145-летию со дня рождения ученого-просветителя, общественного и политического деятеля Коныркожи Ходжикова. Одно из заседаний конференции прошло в Самарканде, его участники дали высокую оценку трудам еще одного известного казахского политического деятеля – юриста и востоковеда Серали Лапина.

Фото предоставлено Жумабаем Байзакулы

В работе конференции приняла участие делегация из Казахстана, в которую вошли представители интеллигенции, историки, филологи, культурологи, а также потомки Ходжиковых и Лапиных.

Программа форума состояла из нескольких тематических блоков: «Казахско-узбекские историко-культурные отношения в конце XIX – первой четверти XX веков», «Джадидизм в Центральной Азии: личностные связи и вопросы творческой интеграции», «Общественно-политическая деятельность и культурное наследие Коныркожи Ходжикова в Туркестанском крае», «История преследований джадидов во время «Большого террора».

С казахстанской стороны на конференции выступили исполнительный директор Республиканского историко-просветительского общества «Адилет», внучатая племянница Серали Лапина – Сауле Ходжикова, док­тор исторических наук Хазретали Турсун, доктор филологических наук, ученый-тюрколог Кулбек Ергобек, потомки Лапина – Жанна Каримкызы Сейдалина, Ишанбек Аргынбеков и другие.

Свой исследовательский труд о династии Ходжиковых и Лапиных представил кызылординский краевед, журналист Жумабай Байзакулы. Он был приятно удивлен тем, что исторические судьбы казахских деятелей так тщательно исследуют в Узбекистане.

Одной из заслуг Коныркожи Ходжикова было внедрение в религиозное обучение преподавания естественных наук. В конце ХІХ века один из основателей культурного пантюркизма, крымско-татарский общественный деятель, идеолог и практик джадидизма Исмаил Гаспринский выдвинул идею модернизации сферы образования во всем тюркском мире. По концепции новометодного образования узбекский просветитель Махмуд-Ходжа Бекбуди разработал азбуку. В 1912 году Коныркожа Ходжиков в Оренбурге издал букварь для казахских детей. А в 1920-м в Ташкенте, когда в Казахстане еще не было ни одного высшего учебного заведения, Коныркожа Ходжиков разработал правила и методику обучения в вузах, заложив основу Казахского института народного образования. В 1925–1928 годах его возглавлял Сакен Сейфуллин.

Что касается заслуг ученого-востоковеда Серали Лапина, то к ним можно отнести выпуск в 1895 году двух словарей. Первый из них содержал перевод с арабского на русский язык надписей на архитектурных памятниках Самарканда. Были обозначены даты постройки, имена архитекторов. Результатами его научных изысканий стали пользоваться известные русские востоковеды. Также он издал «Русско-узбекский словарь» из 4 тыс. слов с краткой грамматикой узбекского языка. Участвовал в реабилитации казахов, киргизов, узбеков, приговоренных к смертной казни за участие в национально-освободительном движении против Российской империи в 1916 году.

Участники и гости конференции в Самарканде посетили могилу Серали Лапина. Примечательно, что свой последний приют он нашел в том самом мавзолее Шахи-Зинда, надписи с которого он с трепетом переводил с арабского языка в юношеские годы. Потомки и земляки, отдавая дать памяти, прочитали суры из Корана, организовали поминальный ас.

#конференция #Ташкент #145 лет #Коныркожи Ходжиков

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