Наследие казахских просветителей
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В Ташкенте в Государственном музее памяти жертв репрессий прошла международная научно-практическая конференция «Феномен джадидизма в Центральной Азии: личности и судьбы», посвященная 145-летию со дня рождения ученого-просветителя, общественного и политического деятеля Коныркожи Ходжикова. Одно из заседаний конференции прошло в Самарканде, его участники дали высокую оценку трудам еще одного известного казахского политического деятеля – юриста и востоковеда Серали Лапина.