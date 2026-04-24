Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием

Это знаковое событие стало возможным благодаря соглашению с президентом международного благотворительного фонда «Назир Торекулов», заслуженным деятелем Казахстана, почетным академиком НАН РК, доктором экономических наук, профессором Жаппаром Жуманом. Многолетний труд этого ученого поз­волил буквально по крупицам восстановить масштабную картину жизни великого казахского государственного деятеля, лингвиста и дипломата.

Особое внимание привлекают фотокопии исторических декретов и постановлений, касающихся установления границ молодой Казахской республики. В частности, речь идет о судьбоносном решении о включении в состав Казахской автономии Адаевского уезда, принятом по инициативе и при непосредственном участии Назира Торекулова. Особое место в этой коллекции занимают подлинные фотографии, датированные 1929 годом. На старинных кадрах Назир Торекулов предстает в окружении дипломатов со всего мира и рядом с королем Саудовской Аравии Фейсалом.

Среди передаваемых материалов – рукописи, посвященные вопросам Туркестанской автономии, и редчайшие фотографии, на которых Назир запечатлен вместе с Ахметом Байтурсынулы, Алиханом Букейханом и другими лидерами национально-освободительного движения «Алаш».

Предоставлена и краткая справка о расстреле с лаконичной пометкой «приговор приведен в исполнение». После расстрела Назира Торекулова 3 ноября 1937 по надуманному обвинению отношения между Советским Союзом и Саудовской Аравией были фактически заморожены на долгие полвека. Лишь в 1958 году военная коллегия Верховного суда реабилитировала его за отсутствием состава преступления, а полноценные дипломатические связи восстановились только в 1990-м.