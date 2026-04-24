Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием История 24 апреля 2026 г. 6:00 21 Илья Русланов Национальный архив принимает на вечное хранение бесценное историческое наследие выдающегося сына казахского народа, первого казаха-дипломата Назира Торекулова. фото Игоря Бургандинова Это знаковое событие стало возможным благодаря соглашению с президентом международного благотворительного фонда «Назир Торекулов», заслуженным деятелем Казахстана, почетным академиком НАН РК, доктором экономических наук, профессором Жаппаром Жуманом. Многолетний труд этого ученого позволил буквально по крупицам восстановить масштабную картину жизни великого казахского государственного деятеля, лингвиста и дипломата. Особое внимание привлекают фотокопии исторических декретов и постановлений, касающихся установления границ молодой Казахской республики. В частности, речь идет о судьбоносном решении о включении в состав Казахской автономии Адаевского уезда, принятом по инициативе и при непосредственном участии Назира Торекулова. Особое место в этой коллекции занимают подлинные фотографии, датированные 1929 годом. На старинных кадрах Назир Торекулов предстает в окружении дипломатов со всего мира и рядом с королем Саудовской Аравии Фейсалом. Среди передаваемых материалов – рукописи, посвященные вопросам Туркестанской автономии, и редчайшие фотографии, на которых Назир запечатлен вместе с Ахметом Байтурсынулы, Алиханом Букейханом и другими лидерами национально-освободительного движения «Алаш». Предоставлена и краткая справка о расстреле с лаконичной пометкой «приговор приведен в исполнение». После расстрела Назира Торекулова 3 ноября 1937 по надуманному обвинению отношения между Советским Союзом и Саудовской Аравией были фактически заморожены на долгие полвека. Лишь в 1958 году военная коллегия Верховного суда реабилитировала его за отсутствием состава преступления, а полноценные дипломатические связи восстановились только в 1990-м. #наследие #Нацархив #Назир Торекулов