Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия. Нормы коллегам представил глава профильного комитета палаты Асхат Аймагамбетов. Он напомнил, что на заседании Национального курултая Глава государства дал ряд конкретных поручений, а законопроект является реализацией этих поручений.

Среди проблем, на решение которых направлены поправки, он упомянул неэффективность системы лицензирования, хаос в археологических данных, отсутствие единого научного центра и системы хранения массовых археологических находок, сохранение археологических объектов после раскопок, а также незаконные раскопки.

– Сегодня государство не имеет полной информации о том, кто, где и какие раскопки проводит, что найдено, соблюдены ли научные методики. Даже список памятников рассеян по 42 разным реестрам. Отчеты по раскопкам не сдаются, учет артефактов ведется частично. Из-за этого одни памятники изучаются многократно, а другие разрушаются без внимания. Мы прекращаем эту беспорядочность и создаем цифровую систему археологических работ, где будет все видно: кто и где копает, что найдено, а также отчеты, паспорта памятников, список археологов, – сказал Асхат Аймагамбетов.

По его словам, сейчас нет учреждения, которое бы научно координировало археологические работы. Поэтому депутат предлагает создать Национальную археологическую службу на базе Института археологии им. А. Маргулана. Она будет заниматься мониторингом, экспертизой, управлением информацион­ной системой и научно-методическим сопровождением. Также будет создан государственный фонд археологических материалов. После завершения работ археологи будут обязаны проводить рекультивацию и консервацию территории.

– Строительство дорог, линий электропередачи и других объектов часто проходят через места археологических памятников. Мы разделяем археологичес­кие работы на два типа: плановые – для научных целей, превентивные – перед строительством для предотвращения потерь памятников. Это позволит сохранить наследие и не тормозить инфраструктурные проекты, – пояснил депутат.

Мажилисмен подчеркнул, что до сих пор сохраняются пробелы в системе охраны историко-культурного наследия. Формально контрольные органы существуют, но по факту – не имеют ни полномочий, ни инструментов для эффективной работы.

– Сегодня инспекции по охране историко-культурного наследия есть только на бумаге. У них нет реальной власти, ресурсов и возможностей. Без этого никакой эффективной системы охраны не получится, – подчеркнул депутат.

Депутат предложил внести охранные зоны памятников в земельный кадастр, чтобы при планировании строительства граждане могли заранее видеть, где находятся объекты культурного наследия. По его словам, это позволит избежать разрушения памятников и повысит прозрачность при землепользовании.

По словам Асхата Аймагамбетова, сегодня лицензии в археологии выдаются бессрочно и без учета специализации, то есть организация может работать со всеми типами памятников, не подтверж­дая квалификацию.

– Теперь система изменится: вводятся две отдельные лицензии – для археологии и для реставрации. Срок действия – 5 лет. Устанавливаются четкие квалификационные требования. За нарушение закона – приостановление или отзыв лицензии. Это позволит очистить отрасль и оставить в ней только профессионалов. Мы теряем ценные артефакты, которые вывозятся за границу или продаются на черном рынке. Законопроект вводит запрет на использование металлоискателей без лицензии. Это конкретный шаг для защиты исторического наследия, – сказал депутат.

Депутаты считают, что одними запретами не обойтись. Металлоискатели легко можно приобрести на маркетплейсах, причем по весьма доступным ценам. Потому, считают народные избранники, нужно наказывать за незаконное использование металлоискателей

– За последние 20 лет много памятников археологии были буквально разграблены. В этой связи в целях ужесточения борьбы с подобными фактами была предложена норма, запрещающая незаконное использование технических средств при поиске объектов археологии. К ним относятся металлоискатели, радары, магнитные приборы и другие инструменты. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете эту позицию? Если да, то на практике как будет реализовываться данная норма? – спросил депутат Казыбек Иса.

Вице-министр культуры и информации Айбек Сыдыков в ответ отметил, что законопроектом рассматривается привлечение к ответственности за применение металлоискателей без соответствующей лицензии.

– Если металлоискатель используется без лицензии, то он будет изъят, – сказал Сыдыков.

Однако депутат Мурат Абенов считает, что изъятием проблему не решить. Решить ее может только угроза уголовного наказания.

– У нас в местности Саускан есть музей петроглифов под открытым небом. Я видел, как иностранные туристы откалывают куски петроглифов и вывозят с собой. Мы должны ужесточить наказание за незаконные археологические раскопки и привлекать за это к уголовной ответственности, – считает депутат.

Согласно повестке, депутаты Мажилиса на пленарном заседании согласились с внесенными ранее Сенатом поправками в Закон «Об искусственном интеллекте». Как отметила депутат Екатерина Смышляева, Сенат внес 16 поправок по трем законам. Все они носят редакционный и уточняющий характер.

В целом закон об ИИ предусматривает регулирование общественных отношений в сфере искусственного интеллекта, закрепление в законодательстве новых понятий: «искусственный интеллект», «библиотека данных», «синтетичес­кие результаты деятельности систем искусст­венного интеллекта» и других. Кроме того, нормы закона направлены на формирование условий для внедрения ИИ в различные сферы – экономику, здравоохранение, образование и государственное управление. Ну и, пожалуй, главное – закон регулирует ответственность за дипфейки.

Депутат Сергей Пономарев, который недавно сам стал жертвой этой опасной технологии, назвал последнее угрозой нацио­нальной безопасности страны.

– Я лично стал жертвой такой технологии, мое изображение и голос были полностью подделаны, использованы в ролике, где от моего имени просили деньги. Смонтировано настолько искус­но, что даже близкие не сразу поняли подделку, – заявил депутат.

Он напомнил, что уже были дипфейки с участием зарубежных политиков и даже с использованием образа Президента.

– Если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими. Это уже угроза национальной безопасности, – сказал Сергей Пономарев.

Ссылаясь на мировую практику, он отметил, что в США еще в 2020 году включили положения о дипфейках в закон об оборонном бюджете, а Респуб­лика Корея перед парламентскими выборами 2024 года ввела запрет на использование дипфейков в агитации за 90 дней до голосования.

В связи с этим он потребовал от Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития и Министерства внутренних дел действовать на опережение и принять комплекс мер, а именно: вменить в обязанности цент­ра мониторинга и экспертизы цифрового контента и оперативное выявление дипфейков и их блокировку. Также депутат предложил разработать систему подтверждения подлинности цифровых изображений и видеоматериалов, особенно в государственных информационных системах и офи­циальных медиа.

– Этот инструмент должен быть доступен не только судам, но и каждому гражданину, который захочет проверить изображение на подлинность. Нужно провести широкую информационную кампанию по обучению граждан методам распознавания дипфейков и защите от цифрового мошенничества, – считает мажилисмен.