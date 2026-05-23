В первом чтении депутаты рассмотрят законопроекты, касающиеся экологических вопросов, а также технического и профессионального образования и миграции населения.

Инициированные депутатами Парламента экологические поправки направлены на цифровизацию отрасли, регламентацию углеродного офсета и совершенствование системы управления отходами. Законопроект также предусматривает реализацию принципа расширенных обязательств производителей (импортеров), модернизацию Национальной гидрометеорологической службы и улучшение экологического контроля.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического и профессионального образования, миграции населения» инициирован депутатами Сената. Документ направлен на совершенствование системы ТиПО и миграционного законодательства.

Во втором чтении запланировано обсуждение законопроекта о рейтинговой деятельности, разработанного в соответствии с Концепцией развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года. Документ регламентирует правовую базу для рейтинговой деятельности в Казахстане и создаст условия для развития локального рынка этих услуг. Новые нормы направлены на защиту прав и законных интересов рейтингуемых лиц и пользователей кредитных рейтингов, а также обеспечение прозрачности и независимости деятельности кредитных рейтинговых агентств.

В проект повестки включен ряд международных документов. В их числе – Соглашение и Меморандум с ООН о создании в Казахстане Регионального центра организации по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, а также Соглашение с Правительством Узбекистана о режиме казахстанско-узбекской государственной границы. Кроме того, палате предлагается рассмотреть законопроект о снятии оговорки и заявления Казахстана к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений.

Для подготовки заключения в профильный комитет будет направлено казахстанско-кыргызское межправительственное Соглашение о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в городах Астане и Бишкеке для нужд посольств, а также резиденций чрезвычайных и полномочных послов.