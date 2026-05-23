Представлен отчет об исполнении бюджета

Отчет на презентации представила член ВАП Юлия Энгель. Несмотря на почти стопроцентное освоение бюджетных средств, Казахстан по итогам 2025 года не достиг 11 ключевых национальных и 31 целевого индикатора практичес­ки во всех отраслях – от цифровизации до сельского хозяйства.

Одной из самых острых тем заседания стала ситуация с долгами по аграрным субсидиям. Депутаты предупредили, что за сухими цифрами стоят фермерские хозяйства, банкротства, забой скота и продолжающийся отток населения из сел.

Одним из ключевых выводов аудита стало ухудшение качества бюджетного планирования. Формально республиканский бюджет в 2025 году исполнялся без уточнений, однако Правительство восемь раз проводило его корректировку. По словам аудиторов, вместо гибкого инструмента повышения эффективности эти изменения фактически стали способом сглаживания последствий слабого планирования.

По отдельным администраторам бюджетных программ расходы после восьми корректировок сокращались почти на 90% от первоначально утвержденных объемов. Юлия Энгель подчеркнула, что действую­щее законодательство не определяет, к какому именно бюджету – утвержденному, уточненному или уже скорректированному – применяется лимит перераспределения средств в 15%. Это позволило госорганам трактовать норму в пользу расширения собственных полномочий.

В палате также указали на проблемы с исполнением доходной части бюджета. Без учета трансфертов недопоступление составило 335,3 млрд тенге. Одной из причин аудиторы назвали чрезмерно оптимистичный прогноз налоговых поступлений. По оценке ВАП, в 2025 году был фактичес­ки приостановлен возврат НДС почти на 900 млрд тенге, а объем судебных обжалований налоговых начислений вырос более чем вдвое. Причем за последние четыре года более половины таких споров суды решали в пользу налогоплательщиков.

Одновременно структура государственных расходов все сильнее смещается в сторону обслуживания уже накопленных обязательств и текущего потребления. Бюджет развития сократился до 6,4% против 8,1% в 2024 году. В процессе исполнения бюджета было исключено 99 инвестиционных проектов на сумму 75 млрд тенге, а из 683 проектов, которые должны были завершить в 2025 году, не завершен 141.

Особое внимание аудиторы уделили средствам Национального фонда. Несмот­ря на рост активов Нацфонда до 73,8 млрд долларов, изъятия из него остаются значительными – 5,3 трлн тенге. При этом часть средств направлялась на проекты, не соответствующие критериям стратегичес­кой и национальной значимости. Среди них – благоустройство улиц, строительство сельских клубов, досуговых центров и освещение населенных пунктов. Было отмечено, что 14% таких проектов впос­ледствии были сняты с реализации из-за некачественного планирования, а по отдельным объектам отсутствовала даже необходимая проектная документация.

Однако самой тревожной частью отчета стала оценка реального эффекта от освоения бюджетных средств. Несмотря на поч­ти стопроцентное исполнение расходов, на уровне центральных государственных органов не были достигнуты около 5% показателей прямых и конечных результатов бюджетных программ.

Еще более показательной аудиторы назвали ситуацию в регионах. При освоении бюджетов развития почти на 98% фактически достигнуто лишь 67% от запланированных результатов, а ввод объектов составил только 75% от плана.

– Причины носят системный характер. Во-первых, многие администраторы по-прежнему ориентируются прежде всего на формальное кассовое исполнение бюджета, а не на достижение устойчивого результата. Во-вторых, новый формат бюджетирования фактически продолжает реализовываться по старой методологии, – отметила Юлия Энгель.

На этом фоне особенно остро прозвучало выступление депутата Нуржана Ашимбетова, поднявшего проблему задолженности по субсидиям в сельском хозяйстве. По его словам, в 2025 год страна вошла с задолженностью по субсидиям порядка 350 млрд тенге. Он подчеркнул, что в обществе складывается ошибочное представление, будто аграрии живут исключительно за счет субсидий, тогда как речь идет о невыполненных обязательствах государства.

Руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Сергей Ли признал наличие серьезной задолженности. По его данным, на 31 декабря 2025 года долг по субсидиям составил уже 391 млрд тенге. Он сообщил, что в течение года из резерва Правительства выделялись средства на субсидирование удобрений, удешевление перевозки зерна, поддержку сахарной свек­лы и другие меры. При этом основная задолженность по-прежнему приходится именно на субсидирование процентной ставки.

Кроме того, по словам Сергея Ли, прием новых заявок по отдельным направлениям был приостановлен, а часть заявок переведена в «листы ожидания». На следующий год в трансфертах общего характера предусмотрено порядка 567 млрд тенге, которые должны быть направлены на решение накопившейся проблемы.

По итогам обсуждения член ВАП Юлия Энгель напомнила, что в 2024 году Правительству было дано 37 системных рекомендаций. На сегодняшний день исполнено и снято с контроля лишь 43% из них.