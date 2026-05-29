Для предупреждения коррупционных рисков

Сенат на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева принял ряд антикоррупционных законов. Как отметил сенатор Андрей Лукин, эти изменения направлены на предупреждение коррупционных рис­ков, усиление ответственности и устранение конфликта интересов в госслужбе и квазигоссекторе.

В рамках нововведений вводится полноценный механизм предот­вращения конфликта интересов: госслужащим и приравненным к ним лицам будет запрещено использовать свои должностные полномочия в личных интересах. Устанавливается обязанность декларировать личные интересы, а также четкий порядок действий в случае возникновения конфликта интересов. Также ужесточаются ограничения на совместную службу родственников: теперь в одном ведомстве не смогут работать племянники, зятья, девери и свояки руководителей.

В ходе обсуждения депутатов особенно заинтересовали новеллы, касающиеся обещания взятки. Заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Салауат Муксимов пояснил, что выявление умысла на дачу взятки теперь будет иметь уголовно-правовое значение. Он добавил, что доказательства могут фиксироваться через различные каналы, включая социальные сети, что делает реальное применение новых норм более эффективным.

– Введение уголовной ответственности за обещание взятки является беспрецедентным шагом в формировании антикоррупционной культуры. Это решение позволяет рассматривать даже разговоры о коррупции как преступление, – сказал он, подчеркивая важность борьбы с коррупционными намерениями.

Спикер Маулен Ашимбаев задал вопрос о практических аспектах применения новой нормы, уточняя, что обещание взятки – это не физический акт передачи и, следовательно, должно быть зафиксировано. Он поинтересовался, каким образом обещания будут использоваться в качестве доказательной базы. Салауат Муксимов заверил, что, согласно международному опыту, такие механизмы действуют в ряде постсоветских стран и что факты обе­щания или предложения взятки могут быть задокументированы с помощью письменной перепис­ки или сообщений в Интернете.

В ходе заседания депутаты рассмотрели и одобрили Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему». Закон направлен на укрепление экономического сотрудничества и привлечение инвестиций между Казахстаном и Оманом за счет устранения двойного налогообложения.

– Закон, рассмотренный сегодня, предусматривает дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности сторон путем унификации налогового законодательства. С этой целью в рамках соглашения определены виды доходов, подлежащих налого­обложению, и механизмы обмена налоговой информацией. В целом надеемся, что закон укрепит экономическое сотрудничество между Республикой Казахстан и Султанатом Оман, – отметил Маулен Ашимбаев.

Одобрение Сената получил и Закон РК «О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)», нормы которого направлены на повышение конкурентоспособности Казахстана как транзитного хаба. Соглашение регулирует правоотношения, касающиеся таможенных операций при транзитной перевозке товаров через территорию Евразийского экономического союза.

В двух чтениях были рассмотрены поправки по вопросам статуса педагога, образования, здравоохранения и защиты прав ребенка и сопутствующие изменения и дополнения КоАП по вопросам статуса педагога.

– Одобренные законы направлены на совершенствование законодательства в ряде сфер. В частности, законы предусматривают обеспечение дополнительной защиты прав и законных интересов педагогов. В сфере образования определены нормы для совершенствования деятельности зарубежных высших учебных заведений, зарегистрированных на территории страны. В системе здравоохранения определены особенности и условия формы подготовки кадров через интернатуру. В целом надеемся, что законы будут способствовать укреплению статуса педагогов и повысят эффективность государственной политики в отдельных сферах, – отметил Маулен Ашимбаев.

Документ предоставляет органам образования полномочия по разработке и утверждению правил использования учащимися мобильных телефонов в школах. Власти на местах будут обязаны обеспечить участие региональных победителей в олимпиадах по общеобразовательным предметам, конкурсах научных проектов республиканского уровня, а также в конкурсах исполнителей, спортивных соревнованиях республиканского уровня и конкурсах профессионального мастерства республиканского и международного уровней.

Педагоги будут нести ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися, исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью.

Также законом предусматривается административная ответственность в виде предупреждения за истребование от педагога отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством в области образования, возложение обязанности на педагога по ведению документов одновременно на бумажном носителе и в электронной форме и при привлечении педагога государственной организации образования, осуществляющего профессиональную дея­тельность, к проведению мероприятий негосударственных организаций.