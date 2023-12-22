Настоящие мастера!

Анонс гласил: дресс-код фес­тиваля – национальная одежда, место проведения – Дворец «Жас­тар». Ну что ж, местечко для меня знаковое: умудрился прожить первые свои шесть лет аккурат на этом самом месте. А что ка­сается «одежного алгоритма», то у фотокора он единый: рюкзак на спину, и вперед!

Вот и фойе первого этажа. Только неширокие проходы оставлены для зрителей-посетителей. Все остальное пространство отдано участникам, точнее участницам. Их большинство подавляю­щее. Про одежду не обманули: все в национальном, ярком и разноцветном. Глаза разбегаются! На прилавках, под прилавками и за прилавками нет свободного места: все заполнено. Кто-то спешно заканчивает обустраивать отведенные квад­ратные метры, кто-то заводит новые знакомства.

Делаю ознакомительный круг и поднимаюсь на второй этаж. Здесь праздничная атмосфера, ведь скоро Жаңа жыл! Нарядная шырша сверкает шарами, «модели» от мала до велика шуршат нарядами: готовятся к церемонии открытия и к дефиле. Готовы показать свои достижения 53 дизайнера! Пока все в предвкушении, сворачиваю за угол. Тут самое интересное: пос­ледние приготовления.

С ходу знакомлюсь с мастерицей. Гульнара Малчибаева приехала из новой области, Абай. А город старый – Семей.

– Приехали показать свое произ­водство, свои фантазии, то, что отшиваем в национальном стиле. Чапаны, комплекты «мама-доча», – рассказывает она.

Недоумеваю: что это за «мама-доча» такая? Оказывается, наряды для мамы и дочки: взрослый «образ» и такой же детский (показывает). Работает сама и две помощницы. В прошлом году, как многодетная мать (две дочери, двое сыновей), получила грант в 400 МРП, расширила производство. Приобрела оборудование. Заказов много, клиентов все больше и больше: «сарафанное радио» дейст­вует! Обучает детей школьного возраста. Счи­тает, что ребенок формируется до 16 лет, потом поздно уже.

– В 90-е годы было трудно, начала шить пеленки, ползунки для братишек, сестренок. Рядом с бабушкой. В старших классах обучали шитью, потом курсы, – делится Гульнара.

Как выяснилось, у нее два образования – юридическое и медицинское, но «модный приговор» победил.

Ищу еще абайчан среди ремес­ленников. Из этой области 18 человек приехали: пятеро в дефиле участвуют, а 13 – на ярмарке.

Вот и одна из них, Айман Бокпасарова.

– Очень здорово, что в эти праздничные дни организовали выставку-ярмарку! Из всех регионов приехали. Я сама валяю вещи из шерсти, в центре мы обучаем детей из детских домов, интернатов этому ремеслу. Изготавливаем вещи, которые раньше в обиходе использовались, сейчас это скорее сувениры. Акимат новой области очень помог. Недавно провели конкурс «Асыл мура» – дерево, металл, глина, текстиль. 45 мастеров участвовали.

«Кто это мы?» – спрашиваю. Оказывается, Айман-апай, выйдя на пенсию, а было это 28 лет назад, решила, что надо возрождать казахские народные обычаи, поддерживать родной язык, культуру, и создала центр «Айша Биби», которому в 2007 году присвоили звание народного.

Моя собеседница признается, что ее всегда привлекало искусство, но отец отговорил в свое время, мол, будешь ездить на гастроли, а что с твоей будущей семьей станет?! Так и пошла в техникум, стала товароведом, потом партийным работником, но всю жизнь изучала обряды, песни. Сейчас в их ансамбле 20 человек. Участвовали в различных конкурсах, становились лауреатами.

...Тем временем фестиваль ­объявляют открытым: слова, традиционное шашу, концертные номера, и начинается показ мод. Все по-взрослому: на экране – логотип дизайнера, по подиуму бодро шагают участники. Посмот­реть есть на что! Делаю снимки и возвращаюсь к ремесленникам.

Кулянда Бектлеуова. Она из Актобе, по профессии педиатр, сейчас работает участковым врачом, тоже пенсионерка. А то, что делает своими руками, – это хобби. Сумки из пряжи, тапочки, косыночки, шапки, палантины, безрукавки, кофты, пинетки детские, вон сколько всего! Говорит, что последние два года усердно работает по заказам, а до этого только для домашних старалась. На фестивале впервые.

Рукодельница Саодат Шарипова приехала из Тараза.

– Семь лет назад меня парализовало, разочаровалась в жизни. Раньше была ювелиром, делала кольца. Но врачи запретили из-за проблем со зре­нием. Руки опустились, попала в реа­билитационный центр. Там нас научили рукоделию. Пришла любовь, открылось второе дыхание. После этого начала творить: шить, вышивать, а потом и валять ковры. Приехала с помощницей Мариной. Вот смотрите: сами разработали логотип! – демонстрирует с гордостью.

Пока хозяйка фестиваля Зиуар Жуманова водит гостей по рядам, знакомлюсь и я с новыми участниками. Средь женского царства мужское ремесло тоже представлено. Работы Нурлана Жуманулы выделяются совершенством формы и содержания. Недаром он лауреат многих конкурсов!

Заодно узнаю, что девушки занимаются не только кройкой и шитьем.

Гульжан Абдикашева из Астаны – член Союза ремесленников Казахстана.

– Занимаюсь керамикой, изготавливаю в казахском стиле посуду: пиалы, чайники. Работаю на гончарном круге. Покупаю глину и сама все делаю. Есть мас­терская с муфельной печью. Эта керамика очень качественная, она обжигается при 1 050 град., проходит двойной обжиг, – рассказывает девушка.

Поясняет, что места мало, поэтому не все выставила. Но и это впечатляет!

– Также я использую жидкое золото для украшения. Вот смот­рите! Вся посуда пригодна для пищевого использования. Крас­ная и белая керамика. Обу­чалась в Турции у мастеров седьмого поколения. Использую турецкую технологию в росписи, создании эскизов. Оказывается, черный и белый цвета в казахском орнаменте – союз мужчины и женщины, цветочек – «гульдену» – расцвет. Этой пиалой я желаю счастья молодоженам. Каждому узору стараюсь придавать глубокий смысл, – Гульжан дальше показывает керамические украшения. – Вот солнце, символ тенгрианства, вот браслеты в виде юрты, вот шанырак, вот символ бесконечности.

Ну что ж. Многое увидел, «остановил» немало мгновений. А тут и Зиуар Жуманова освободилась. Рассказала, что идея фес­тиваля «Хас Шебер» зародилась в 2019 году. Тогда она еще шила ползунки-пижамки. Но через год рукодельницы сначала объединились в одном чате, а потом создали ассоциацию. Рассказала, как была удивлена, когда одна девочка, продавая свои корпешки, на одной из первых ярмарок заработала целых 300 000 тенге за день.

– Мы, мамочки многодетные, и по инвалидности, разные. С нами объединились и дизайнеры, ювелиры. Нас теперь около четырех тысяч, и мы хотим еженедельные выставки организовать по областям, по регионам. Все хотят объединиться, хотим работать, хотим креативную индустрию развивать, чтобы была конкуренция, развилось производство. Я сама мама семерых детей и хочу, чтобы все у нас получилось!

Ставит в пример Кыргызстан и Узбекистан. Говорит, что работники акимата все рассмотрели, обещали поддержку.

– Надо, чтобы народ нас увидел. Пока мы маленькие, дома сидим, а в субботу-воскресенье­ нам удобно. Мы хотим не «дай-дай», а сами зарабатывать! Сейчас все рукодельницы выши­вают свой логотип. Это их билет, чтобы зайти в нашу команду. Из этих логотипов сошьем флаг! Хотим показать, что мы есть!

На следующий день фестиваль продолжается. Мастера и мастерицы проводят мастер-классы. А на третий день рож­дается ФЛАГ. И пусть он будет не просто рекордом, а символом объединения всех мастеров. Настоящих!