Нацбанк: Казахстанцы отправили за рубеж свыше 700 млрд тенге

Банки и финансы
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Речь идет о сумме, отправленной за рубеж через системы международных денежных переводов (СМДП)

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Совокупный объем переводов денег, проведенных через системы международных денежных переводов, за 2024 год составил 1,05 трлн тенге. Это на 21% ниже показателя 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

97% всех операций, проведенных через СМДП без открытия счета, приходится на трансграничные переводы между Казахстаном и другими странами.

«Объем отправленных за рубеж переводов денег составил 788,9 млрд тенге или 77% совокупного объема трансграничных переводов, проведенных через СМДП. Средняя сумма одного перевода из Казахстана за рубеж составила 373,6 тыс. тенге», - говорится в пресс-релизе. 

Основными странами-получателями данных переводов, осуществленных посредством СМДП, являются Узбекистан (29,7%), Россия (29,4%), Турция (19,8%), Грузия (6,8%) и Кыргызстан (3,7%). Порядка 83% данных переводов осуществлялась посредством системы «Золотая Корона».

Объем полученных из-за рубежа переводов денег составил 236,8 млрд тенге или 23% совокупного объема трансграничных переводов, проведенных через СМДП. Средняя сумма одного перевода в Казахстан из-за рубежа составила 300,6 тыс. тенге. 

Основными странами-отправителями данных переводов, осуществленных посредством СМДП, являются: Россия (26,1%), США (13,7%), Южная Корея (10,3%), Узбекистан (10,0%) и Турция (8,6%). Существенная доля операций в 81% приходится на платежные системы «Золотая Корона» и «Вестерн Юнион».

Отмечаем, что Системы международных денежных переводов используются для переводов без открытия банковского счета. В основном, данные переводы имеют характер безвозмездных переводов между физическими лицами.

#Казахстан #деньги #переводы

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