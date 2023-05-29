Нацбанк подал сигнал

Свежий выпуск
1
Михаил Максимов

Макроэкономический регулятор сохранил базовую ставку на уровне 16,75% годовых, но допустил ее плавное снижение во втором полугодии.

Прогнозы большинства участников финансового рынка, опрошенных в преддверии очередного заседания Комитета по денежно-кредитной политике Нацио­нального банка, подтвердились: ставка сохранена на уровне 16,75% годовых.

Как пояснил Национальный банк, решение о сохранении размера ставки принято на основе обновленных макроэкономических прогнозов, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции. С одной стороны, действие проинфляционных факторов внешней среды ослабевает, с другой – сохраняется инфляционное давление внутри страны.

По оценке Нацбанка, инфляция в мире, в частности в странах – торговых партнерах, демонстрирует ожидае­мое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие.

Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции и в стране. Однако в Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Несмотря на замедление глобальной инфляции, она все еще оценивается как устойчиво высокая. На этом фоне иностранные регуляторы продолжили ужесточать монетарные условия. Замедление роста мировых цен на продовольствие и инфляция в странах – торговых партнерах создают благоприятные условия для аналогичных процессов, связанных с потребительскими ценами в Казахстане.

Рост цен на зерновые замедляется более быстрыми темпами, чем ожидалось. На фоне реализации зерновой сделки и высокого уровня предложения ожидается дальнейшее снижение цен на зерно, что поспособствует дальнейшему замедлению продовольственной инфляции в мире.

Рынок нефти, по ожиданиям, будет развиваться умеренно на фоне более медленного восстановления экономики Китая, высокой мировой инфляции и сдерживающей политики центральных банков. С учетом данных факторов в базовом сценарии средняя цена на нефть пересмотрена в сторону понижения в 2023 и 2024 годы до 82 и 80 долларов за баррель соответственно.

Вместе с тем с учетом планируемого повышения предельных цен по тарифам на ЖКУ и фактического подорожания ГСМ, а также более высокого фискального импульса прогноз инфляции был обновлен. Так, в базовом сценарии в текущем году инфляция прогнозируется в пределах 11–14%, в 2024-м – 9–11%, в 2025-м – 5,5–7,5%. Косвенный вклад роста цен на ГСМ и ЖКУ в индекс потребительских цен в 2023–2024 годах оценивается Нацио­нальным банком в пределах 1–2,5 процентного пункта.

Кроме того, Нацбанк улучшил прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год. Согласно обновленным данным, в текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2–5,2%, прогнозы на 2024–2025 годы сохраняются на уровне 3,5–4,5%. Повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение государственных расходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса.

Несмотря на сохранение ставки на прежнем уровне, Нацбанк послал рынку сигнал о том, что снижение главного инструмента денежно-кредитной политики может произойти уже во втором полугодии.

«При дальнейшем снижении годовой инфляции в соответствии с прогнозом, умеренности косвенных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ… соблюдении бюджетного правила при формировании бюджета на 2024–2025 годы Национальный банк будет оценивать целесообразность осмотрительного и плавного снижения базовой ставки во втором полугодии 2023 года», – говорится в комментарии регулятора.

#Нацбанк #ГСМ #РК #ставка #ВВП #уровень #финансовый рынок

Популярное

Все
В окрестностях Жезказгана и Сатпаева выявлено 256 несанкционированных свалок
Опасный суперинтеллект
Современное рабство
В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры рассекречено 99% документов по массовым репрессиям в годы сталинского режима
Охота: желание без сожаления?
Зов предков
Звездные танцы
Женщин много, таких – единицы!
Летописец истории
За книгой на улицу двигай!
В государственном архиве города Астаны собраны документы органов государственной власти, связанные с политическими репрессиями казахстанцев 1920–1950-х годов
Латиница Шонанова
Жажду утолят в июне
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
Приграничная Шемонаиха живет сегодняшним днем и надеется, что завтра будет чуточку лучше
Торговали рогами и получили по рогам
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Национальная сборная нашей страны сохранила «прописку» в высшем дивизионе мирового хоккея
Всего за два дня в Казахстане произошло 75 ДТП, в которых погибли 27 человек
Разжигание ненависти недопустимо: ЕСПЧ признал законным привлечение к ответственности за чужие комментарии
Вооруженные силы привлечены к тушению лесного пожара в Абайской области
Лесной пожар в Абайской области: тушение продолжается на трёх участках
На 10 лет посадили экс-главу управления образования Алматинской области
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Атакован может быть любой - хоть в Берлине, хоть в Астане
Депутат заявил об абсурдности налога на сбор грибов и ягод
Более тридцати лет жителям села Актасты Ескельдинского района приходится пить воду… из арыка
Почти 125 млн тенге вложили в финпирамиду жители Жезказгана
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы

Читайте также

Жажду утолят в июне
За книгой на улицу двигай!
Зов предков
Роль военных изданий в воспитании патриотизма обсудили в Ал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]