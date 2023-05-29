Нацбанк подал сигнал

Прогнозы большинства участников финансового рынка, опрошенных в преддверии очередного заседания Комитета по денежно-кредитной политике Нацио­нального банка, подтвердились: ставка сохранена на уровне 16,75% годовых.

Как пояснил Национальный банк, решение о сохранении размера ставки принято на основе обновленных макроэкономических прогнозов, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции. С одной стороны, действие проинфляционных факторов внешней среды ослабевает, с другой – сохраняется инфляционное давление внутри страны.

По оценке Нацбанка, инфляция в мире, в частности в странах – торговых партнерах, демонстрирует ожидае­мое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие.

Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции и в стране. Однако в Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Несмотря на замедление глобальной инфляции, она все еще оценивается как устойчиво высокая. На этом фоне иностранные регуляторы продолжили ужесточать монетарные условия. Замедление роста мировых цен на продовольствие и инфляция в странах – торговых партнерах создают благоприятные условия для аналогичных процессов, связанных с потребительскими ценами в Казахстане.

Рост цен на зерновые замедляется более быстрыми темпами, чем ожидалось. На фоне реализации зерновой сделки и высокого уровня предложения ожидается дальнейшее снижение цен на зерно, что поспособствует дальнейшему замедлению продовольственной инфляции в мире.

Рынок нефти, по ожиданиям, будет развиваться умеренно на фоне более медленного восстановления экономики Китая, высокой мировой инфляции и сдерживающей политики центральных банков. С учетом данных факторов в базовом сценарии средняя цена на нефть пересмотрена в сторону понижения в 2023 и 2024 годы до 82 и 80 долларов за баррель соответственно.

Вместе с тем с учетом планируемого повышения предельных цен по тарифам на ЖКУ и фактического подорожания ГСМ, а также более высокого фискального импульса прогноз инфляции был обновлен. Так, в базовом сценарии в текущем году инфляция прогнозируется в пределах 11–14%, в 2024-м – 9–11%, в 2025-м – 5,5–7,5%. Косвенный вклад роста цен на ГСМ и ЖКУ в индекс потребительских цен в 2023–2024 годах оценивается Нацио­нальным банком в пределах 1–2,5 процентного пункта.

Кроме того, Нацбанк улучшил прогноз по росту экономики Казахстана на 2023 год. Согласно обновленным данным, в текущем году рост ВВП ожидается на уровне 4,2–5,2%, прогнозы на 2024–2025 годы сохраняются на уровне 3,5–4,5%. Повышению прогноза на текущий год способствовали увеличение государственных расходов и ожидания более высокого внешнего и внутреннего спроса.

Несмотря на сохранение ставки на прежнем уровне, Нацбанк послал рынку сигнал о том, что снижение главного инструмента денежно-кредитной политики может произойти уже во втором полугодии.

«При дальнейшем снижении годовой инфляции в соответствии с прогнозом, умеренности косвенных эффектов от повышения цен на ГСМ и ЖКУ… соблюдении бюджетного правила при формировании бюджета на 2024–2025 годы Национальный банк будет оценивать целесообразность осмотрительного и плавного снижения базовой ставки во втором полугодии 2023 года», – говорится в комментарии регулятора.