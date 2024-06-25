Нацбанк предупредил о звонках псевдо-юристов

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На первом этапе злоумышленники, представляясь работниками Национального банка или иных государственных и правоохранительных органов, направляют поддельные документы и пытаются завладеть денежными средствами, предоставляя реквизиты для банковских переводов.

«После получения денежных средств злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами. На этом этапе мошенники выходят на связь, представляясь юристами, и предлагают доверчивым гражданам помощь по возврату присвоенных злоумышленниками денежных средств, якобы действуя в рамках коллективного иска от всех пострадавших лиц. При этом для возврата денежных средств злоумышленники просят оплатить «юридические услуги». После проведения денежных транзакций мошенники перестают выходить на связь», - говорится в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что их работники не осуществляют аудио и видеозвонки. Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы «работников государственных органов, работников Национального Банка» прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций.

Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, в банке рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477, добавили в ведомстве.