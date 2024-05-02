В Нацбанке рассказали о планах по продаже валюты из Нацфонда

Валютных интервенций в апреле Нацбанк не проводил, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам апреля курс тенге укрепился на 1,1% до 442,05 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 225 до 234 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,1 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за апрель составили 1 056 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 21% от общего объема торгов и не более 48 млн долларов США в день.

При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным Банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

«В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный Банк в апреле продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 500 млн долларов США или порядка 10% от общего объема рынка», - говорится в сообщении.

Валютных интервенций в апреле Национальный банк не проводил.

«По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в мае 2024 года Нацбанком ожидается продажа валюты из Нацфонда в размере от 750 до 850 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в мае 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США», - сообщили в НБ.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, добавили в пресс-службе.