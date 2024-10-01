Нацбанк выпускает монеты с пожеланием процветания хозяевам дома

Фото: Нацбанк

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты из серии монет «От сердца к сердцу», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу банка

Реализация монет будет осуществляться через интернет-магазин НБ с 3 октября 2024 года.

Монета SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN (Мир вашему дому) выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага. «Шаңырағыңыз шаттыққа толсын» – это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома.

Монеты изготовлены из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.