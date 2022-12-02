Нацбанк выпустил коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022

В монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объём мяча.

Фото пресс-службы Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 из серии монет "Спорт", сообщает Kazpravda.kz.

Данные монеты выпускаются в рамках трехстороннего соглашения между НБК и Казахстанским монетным двором с немецкой нумизматической компанией MDM, отметили в пресс-службе банка.

Дизайн монет FIFA WORLD CUP QATAR 2022 утвержден Международной федерацией футбола FIFA. Официальный слоган Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре EXPECT AMAZING выполнен в стилистике надписи на электронном табло стадиона.

Как отмечается, в монете применена новая технология золочения среднего уровня рельефа. Она использована впервые в монетном производстве и позволяет выделить объём мяча. Его позолоченные части расположены ниже уровня сетки футбольных ворот.

Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 изготовлены из серебра 925/1000-й пробы с применением технологии нанесения золочения, массой 20 граммов, диаметром 37 мм, номиналом 100 тенге, общим тиражом 4 000 штук. Тираж монет для внутреннего рынка составляет 3 650 штук, для внешнего рынка – 350 штук.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Информация о дате продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК, добавили в НБ РК.