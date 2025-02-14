Нацгвардия и АФМ объединяются в борьбе с финансовыми пирамидами

Национальная гвардия Казахстана и Агентство по финансовому мониторингу запустили новый проект, основная цель которого повысить осведомленность военнослужащих о рисках мошенничества и помочь предотвратить распространение финансовых схем обмана, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проект ориентирован на обучение солдат и офицеров тому, как распознавать финансовые пирамиды, почему важно тщательно проверять инвестиционные предложения и как защитить себя от мошенников. В рамках инициативы состоялась встреча военнослужащих с руководителем Управления превенции АФМ Андреем Давыдовым и специалистом академии «AML Academy» Агентства Дарханом Кусаиновым.

«Совместно с Национальной гвардией мы ставим перед собой задачу повысить финансовую грамотность военнослужащих и предупредить их о возможных рисках. В дальнейшем мы планируем провести подобные мероприятия не только на базе Главного командования, но и в региональных командованиях, чтобы как можно больше военнослужащих получили необходимые знания и смогли защитить себя и своих близких от мошеннических схем», - отметил в ходе встречи Андрей Давыдов.

Специалисты подробно рассказали, как распознавать финансовые пирамиды, почему важно проверять инвестиционные предложения и как избежать мошенничества.

«Каждый гражданин может проверить подозрительный проект через официальный Telegram-бот «Baiqa, piramida». Мы также привели примеры подозрительных вакансий, которые могут свидетельствовать о вербовке дропов, а также разобрали распространенные схемы фишинга и вишинга, используемые для кражи персональных данных и денежных средств»., - рассказал Дархан Кусаинов.

Гвардейцы подчеркнули, что сотрудничество с АФМ позволит эффективнее реагировать на угрозы, связанные с финансовыми махинациями, а также повысит уровень финансовой грамотности среди военнослужащих.

«Мы продолжим работать в этом направлении, проводя встречи с гвардейцами в разных регионах страны. Наша задача — довести важную информацию до каждого солдата, чтобы они могли защитить себя и своих близких от финансовых рисков», - сказал Андрей Давыдов.

Этот проект является важной частью системной работы государственных органов, направленной на обеспечение экономической безопасности и стабильности в стране.

В целях профилактики стороны договорились продолжить борьбу с мошенничеством, подключая в нее воспитателей воинских частей, чтобы добиться доведения важной информации до каждого солдата.