Национальным бюро переводов по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева подготовлено первое издание казахско-английского и англо-казахского словаря Oxford, содержащего 60 тысяч слов

«Свершилось!» – безусловно, воскликнули школьники, студенты и педагоги, которые столько лет ждали появления большого англо-казахского словаря. И вот всемирно известное издательство Oxford University Press дало официальное разрешение на издание двуязычного Оксфордского казахского словаря общим объе­мом 1 300 страниц. Причем при его разработке использовались методология и технология Oxford English Dictionary.

«Работа по составлению словаря продолжалась четыре года, в ней приняли участие более 50 опытных языковедов, специализирующихся на лексике казахского и английского языков», – рассказал на своей странице в Facebook исполнительный директор Общественного фонда «Национальное бюро переводов» Рауан Кенжеханулы.

В совершенствовании словаря принимали участие специалисты Института языкознания им. Ахмета Байтурсынулы, и он прошел экспертизу Ученого совета института.

«При составлении словаря учитывались изменения в лексике казахского и английского языков, особенно нововведения в сферах совре­менной культуры, информационных технологий, медицины, экономики, финансов и торговли. Кроме того, словарь содержит краткие инструкции, разъясняющие правила английской и казахской грамматики, произношения и правописания, а также примеры ведения деловой и электронной переписки на казахском языке», – отметил Рауан Кенжеханулы.

Более того, на основе этого словаря казахский язык будет добавлен на платформу Oxford Global Languages. Цель этой инициативы – создать общий глобальный языковой корпус, соединив словарный запас 100 основных языков мира.

Директор Национального бюро переводов назвал этот словарь, связывающий казахский язык с самой известной и авторитетной словарной сетью мира и вливающийся в глобальную языковую среду, большим шагом на пути поддержки казахского языка и его современного развития.

«По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, выразившего поддержку этому важному проекту, словарь будет издан в больших масштабах и получит широкое распространение в учебных заведениях и библиотеках страны», – добавил Рауан Кенжеханулы и поблагодарил коллег, принимавших участие в создании словаря.