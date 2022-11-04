Экономика

Национальный банк Казахстана договорился с международными платежными системами о снижении межбанковских комиссий

Вербинин Александр
корреспондент

Как сообщил Национальный банк Казахстана, он и международные платежные системы, выпускающие карточки Visa, Mastercard и UnionPay, подписали соглашение по снижению предельных размеров ставок межбанковских внутринацио­нальных комиссий по безналичным платежам с использованием платежных карт.

Как поясняется, речь идет о снижении ставок «интерчейндж». Это часть комиссии, которая уплачивается при приеме безналичных платежей банком, обслуживающим продавца, банку, который выпустил карту покупателя.

Как известно, необходимость оплаты банковских комиссий, размер которых повышается, если покупатель расплачивается картой банка, отличного от банка, обслуживающего коммерсанта, часто является аргументом в пользу работы бизнеса только с наличными деньгами или денежными переводами. Таким образом, снижение ставок межбанковских комиссий не только окажет поддержку бизнесу, но и станет стимулом его финансовой деятельности «в белую».

В соответствии с условиями соглашения, международные системы платежных карт, функ­ционирующие в Казахстане, берут на себя обязательство по снижению ставок интерчейнджа практически в два раза.

При снижении предельных ставок будет применяться поэтапный подход. Первый этап начнется 1 января 2024 года, второй – 1 января 2025 года.

Как ожидается, в самом массовом сегменте (карточки категорий Classic, Gold и другие) на первом этапе предельные ставки снизятся с текущих (1,80–2,0%) до 1,50%, а на втором этапе – до 1,0%.

В премиальном сегменте (Platinum, World) на первом этапе предусматривается снижение с текущих ставок (около 2,40%) до 1,80%, на втором – до 1,20%. В свою очередь, в суперпремиальном сегменте (Infinite, World Elite, Diamond) на первом этапе ставки снизятся с текущих (около 2,45%) до 2,0%, на втором – до 1,40%.

«Снижение межбанковских комиссий по безналичным карточным платежам окажет положительное влияние на дальнейшее развитие платежной индустрии и приведет к сокращению издержек субъектов бизнеса на уплату банковских комиссий. Это улучшит условия для дальнейшего развития безналичных платежей и положительно отразится на уменьшении объемов теневой экономики», – говорится в сообщении Нацбанка.

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