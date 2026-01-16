Фото: пресс-служба Минздрава

В Алматы состоялось торжественное открытие Национального научного центра инфекционных болезней (ННЦИБ) – уникального объекта, созданного по поручению Главы государства для укрепления системы биологической безопасности страны. В церемонии открытия приняли участие заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, а также аким Алматы Дархан Сатыбалды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава

По данным ведомства, создание Центра стало системным ответом на уроки пандемии COVID-19 и направлено на усиление готовности здравоохранения, развитие научного потенциала, цифровых решений и подготовки профильных кадров. Новый центр рассчитан на 350 койко-мест и позволит ежегодно оказывать лечебно-диагностическую помощь порядка 2,5 тысячи пациентов с туберкулезом со всех регионов страны.

«Центр построен по поручению Президента в целях укрепления здоровья нации и обеспечения биологической безопасности страны. Сегодня в этом Центре научные исследования, передовые технологии и подготовка будущих специалистов тесно взаимосвязаны и объединены в единую систему. Убеждена, что Национальный научный центр инфекционных заболеваний станет не просто медицинским учреждением, а флагманом современной казахстанской медицины», – сказала Аида Балаева.

Зампремьера также отметила, что в целом, по поручению Главы государства, в стране строятся не только объекты здравоохранения, но и активно развивается социальная инфраструктура.

«За последние два года в стране построено 695 новых медицинских объектов, 419 новых школ на 614 тысяч мест, что позволило ликвидировать 19 аварийных школ, решить проблему трёхсменного обучения в 58 школах и устранить дефицит ученических мест в 190 школах. Также построено 237 спортивных сооружений, в том числе 69 в городах и 168 в сельской местности. В 2025 году завершено строительство 61 объекта культуры. Ведутся ремонтные работы на 251 объекте в регионах. Все реализуемые изменения направлены прежде всего на повышение качества жизни населения, укрепление социальной защищенности и расширение возможностей для самореализации каждого человека», – подчеркнула заместитель Премьер-министра.

Кроме того, в продолжение церемонии открытия для участников была организована экскурсия по отделениям Центра, в ходе которой они ознакомились с инфраструктурой и оснащением учреждения и состоялась встреча с коллективом.

В министерстве отметили, что Национальный научный центр инфекционных болезней построен в сжатые сроки и объединяет на одной платформе клиническую помощь, науку, цифровые технологии и образование. Он рассчитан на оказание медицинской помощи пациентам, включая детей и беременных женщин. В случае чрезвычайных ситуаций мощности Центра могут быть оперативно расширены до 500 коек.

ННЦИБ является полностью автономным учреждением, обеспечивающим полный цикл – от диагностики и лечения до проведения сложных лабораторных исследований инфекционных и паразитарных заболеваний, включая лекарственно устойчивые формы туберкулёза.

Центр станет опорным элементом национальной системы реагирования на инфекционные угрозы, а также базой для научных разработок и профессиональной подготовки специалистов инфекционного профиля.