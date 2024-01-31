Национальный университет обороны сменит название

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Соответствующее изменения вносятся в правила определения классной квалификации военнослужащих ВС РК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в Минобороны подготовили проект приказа руководителя оборонного ведомства «О внесении изменений в приказ министра обороны РК от 2 июля 2018 года № 442 «Об утверждении Правил определения классной квалификации военнослужащих ВС РК».

«Изменения вносятся в связи с исключением из названия республиканского государственного учреждения «Национальный университет обороны имени первого президента РК – Елбасы» словосочетания «имени первого президента РК – Елбасы», - говорится в официальном сообщении.

В министерстве добавили, что с полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 13 февраля текущего года по этой ссылке.

#минобороны #Национальный университет обороны #смена #название

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