Нацстандарт на дорожные фото -видеофиксаторы впервые ввели в Казахстане

Стандарт прописывает спектр возможностей, необходимых для контроля за соблюдением ПДД. Предполагается, что в результате аварийность на дорогах будет снижаться.

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В Казахстане с 1 июля впервые введен в действие национальный стандарт «Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением». Стандарт охватывает весь спектр необходимых технических возможностей для контроля за соблюдением ПДД, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК.

В пресс-службе Казстандарта уточнили, что наличие нацстандарта позволит правоохранительным органам устанавливать требования к технике перед ее закупом. Стандарт прописывает спектр возможностей, необходимых для контроля за соблюдением ПДД. Предполагается, что в результате аварийность на дорогах будет снижаться.

Сообщается также, что документ ввел понятие средней скорости и требования к информации, которую должна распознавать техника.

«Если раньше скорость перед видеокамерой можно было «сбросить», избежав фиксации нарушения в поле действия камеры, то соответствующая стандарту техника сама рассчитает среднюю скорость авто на определенных промежутках пути», – пояснили в пресс-службе, добавив, что нормы по соблюдению средней скорости также будут прописаны в законодательстве.

Кроме нарушения скорости автоматизированные техсредства должны распознавать выезд на полосу встречного движения, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора; проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе; движение во встречном направлении по автодороге с односторонним движением; выезд на трамвайные пути встречного направления; разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены; нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки; выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора и др.