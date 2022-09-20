Научился по Интернету: нарколабораторию создал житель Алматы (видео)

29-летний житель города Алматы научился по Интернету изготавливать синтетические наркотики и превратил свой дом в нарколабораторию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Речь идет о жителе одного из садоводческих обществ Медеуского района, которого задержали по подозрению в незаконном хранении, изготовлении в лабораторных условиях и распространении синтетических наркотиков.

«В его доме были обнаружены целлофановые пакеты с порошкообразным веществом бежевого цвета, со специфическим запахом, кусты растения зеленого цвета, выращенного в горшке, емкости с жидкостями, пирометр для измерения температуры с наслоениями порошкообразного вещества, специальный комбинезон. Также на территории дома была обнаружена и изъята деревянная конструкция – подставка для изготовления синтетического наркотика, электрические дрели с железными миксерами для перемешивания сырья и другое.

По словам А., в этом «бизнесе» он относительно недавно. По словам мужчины, посредством интернет-приложения ему предложили для начала пробник с ингредиентами и инструкциями по изготовлению психотропного вещества мефедрон, за производство которого ему предложили щедрое вознаграждение. После того, как злоумышленник согласился, «работодатели» отправили ему координаты закладки необходимого сырья», – рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза.

Подозреваемый под следствием. Уголовное дело зарегистрировано по статье 296 УК РК.