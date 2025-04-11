О том, как научные исследования в области медицины способствуют дальнейшему развитию здравоохранения в Казахстане, и какие шаги предпринимаются для усиления роли науки в Национальном госпитале Медицинского Центра Управления делами Президента РК, рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, советник директора Жанара Кусымжанова
По ее словам, В Национальном госпитале работают 30 высококвалифицированных специалистов с ученой степенью, среди которых 1 доктор медицинских наук, 4 PhD-доктора, 24 кандидата медицинских наук и 1 кандидат филологических наук.
Кроме того, в стенах госпиталя трудятся два выпускника Международной программы подготовки кадров за рубежом «Болашак».
Врачи госпиталя публикуют результаты своих исследований в ведущих международных журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» и «Scopus». Это подтверждает высокий научный потенциал учреждения и его неизменное стремление к развитию доказательной медицины.
– Связь медицины и науки - не просто важный, а жизненно необходимый аспект для прогресса в сфере здравоохранения, – говорит Жанара Кусымжанова. – Научные исследования стали основой клинических достижений, они способствуют внедрению инновационных методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Наука дает врачам возможность принимать обоснованные решения, опираясь на доказательства, и развивать персонализированную медицину, которая учитывает уникальные особенности каждого пациента.
Мы активно продвигаем лечебные, диагностические и управленческие инновации на всех уровнях оказания медицинской помощи - от амбулаторно-поликлинического звена до терапевтической и хирургической служб, - продолжает советник директора. - Такой подход позволяет нам оставаться в числе ведущих медицинских учреждений страны. Одна из значимых инноваций - технология трубчатой илеостомии, применяемая после реконструктивно-восстановительных операций на прямой кишке. Методика впервые реализована в Казахстане хирургами Национального госпиталя и с её использованием уже успешно проведено несколько операций.