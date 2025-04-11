О том, как научные исследования в области медицины способствуют дальнейшему развитию здравоохранения в Казахстане, и какие шаги предпринимаются для усиления роли науки в Национальном госпитале Медицинского Центра Управления делами Президента РК, рассказала кандидат медицинских наук, врач высшей категории, советник директора Жанара Кусымжанова

По ее словам, В Национальном госпитале работают 30 высококвалифицированных специалистов с ученой степенью, среди которых 1 доктор медицинских наук, 4 PhD-доктора, 24 кандидата медицинских наук и 1 кандидат филологических наук.

Кроме того, в стенах госпиталя трудятся два выпускника Международной программы подготовки кадров за рубежом «Болашак».

Врачи госпиталя публикуют результаты своих исследований в ведущих международных журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» и «Scopus». Это подтверждает высокий научный потенциал учреждения и его неизменное стремление к развитию доказательной медицины.