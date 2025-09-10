Наука – локомотив прогресса

За строкой Послания
4
Ахылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук при Президенте РК

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевую задачу: превратить науку, образование и инновации в главный двигатель экономики знаний. Это стратегически верный и крайне необходимый шаг. Опираясь на мировой опыт и осознавая вызовы современности, мы в Национальной академии наук полностью поддерживаем эту инициативу и уже предпринимаем конкретные действия для ее реализации.

фото из архива "КП"

Чтобы научные открытия приносили реальную пользу, мы должны перейти от спонтанных исследований к целенаправленной политике. Именно поэтому НАН РК впервые в истории Казахстана­ провела масштабное форсайт-исследование. В сотрудничестве с учеными, представителями бизнеса и госорганов мы определили почти 210 научно-технических­ задач, которые наиболее актуальны для страны. Это не просто список тем, а «дорожная карта» для будущего финансирования и концентрации усилий на стратегических направлениях, таких как искусственный интеллект, биомедицина, зеленые технологии и водная безопасность.

Важно сделать форсайт регулярной государственной практикой, обновлять стратегические и базовые приоритеты каждые 2–3 года, перспективные – ежегодно, привлекая к обсуждению ученых, бизнес и регионы. Такой системный подход позволит нам максимально эффективно использовать каждый тенге, вложенный государством и бизнесом в науку.

Крайне важно устранить барьеры между наукой, образованием и бизнесом. Мы полностью поддерживаем предложение Президента о передаче инновационной политики Министерству науки и высшего образования. Это позволит выстроить единый контур: фундаментальные исследования – прикладные разработки – опытно-­конструкторские решения – внедрение на производстве.

Но одного административного решения недостаточно. Мы уже разработали пилотные научно-технические задания для междисциплинарных программ, реализация которых объединит усилия коллективов из разных институтов и университетов для решения конкретных прикладных задач. В таких программах сразу заданы сроки, метрики, партнеры из индустрии и «дорожная карта» коммерциализации.

Опорой должны стать исследовательские университеты с сильными школами в ИИ и инженерии, современной лабораторной базой и активной системой трансфера технологий. Университетам, делающим ставку на ИИ, следует дать больше автономии и целевую поддержку: гранты на команды, доступ к данным и вычислительным ресурсам, совместные лаборатории с бизнесом. Там, где знания быстрее превращаются в продукты и сервисы, быстрее растет и экономика.

Любая наука начинается с человека. Мы должны создать такие условия, чтобы талантливая молодежь видела свое будущее в казахстанской науке, а выдающие­ся специалисты возвращались на родину. Для этого мы предлагаем увеличить поддержку молодых ученых: расширить программы грантов, стипендий и доступного жилья. А также привлечь таланты: создать специальные программы для возвращения наших ученых из-за рубежа и упростить процедуры для приглашения иностранных специа­листов, предоставляя им достойные условия работы и жизни.

Наша цель – создать в Казахстане конкурентоспособную, комфортную и вдохновляющую среду для работы лучших умов со всего мира.

Наконец, чтобы все эти реформы сработали, нам нужны компетентные руководители. Сегодня успех университета или НИИ напрямую зависит от того, кто стоит у руля. Чтобы исключить случайных людей из этого процесса, НАН РК предлагает ввести практику обязательного экспертного согласования кандидатур ректоров вузов и директоров научных институтов. Мы как высший научный орган страны готовы оценивать претендентов по их научной репутации и вкладу, в то время как министерство будет оценивать их управленческие навыки. Это двустороннее согласование станет гарантией того, что ключевые посты будут занимать действительно компетентные лидеры, способные вести науку вперед.

Президент дал нам четкие ориентиры. Теперь наша общая задача – воплотить эти идеи в жизнь. Национальная академия наук РК готова взять на себя ответственность за научное сопровождение этих преобразований. Мы уверены, что только через системную работу, сотрудничество и инвестиции в человеческий капитал мы сможем построить Справедливый Казахстан, где знания и инновации станут основой нашего общего благосостояния.

#послание #Послание Президента

Популярное

Все
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
А лаборатория-то зеленая!
Там, где готовят востребованных специалистов
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Ждут сельчане новоселья
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Запущено производство автоаксессуаров
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Прочти 15 книг – получи миллион
На крыльях духа
Обнять родителей спустя четверть века
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Фальшивый конструктор
Приглядывают за временем
Признание в любви
Распоряжение Главы государства о назначении
Карта казахской силы
Здоровье становится приоритетом
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Мост обрушился после ремонта
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Партия зелёных BAYTAQ провела пресс-конференцию по Посланию…
Шанс построить новый мир
Поэтапная и всесторонняя модернизация
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]