Чтобы научные открытия приносили реальную пользу, мы должны перейти от спонтанных исследований к целенаправленной политике. Именно поэтому НАН РК впервые в истории Казахстана­ провела масштабное форсайт-исследование. В сотрудничестве с учеными, представителями бизнеса и госорганов мы определили почти 210 научно-технических­ задач, которые наиболее актуальны для страны. Это не просто список тем, а «дорожная карта» для будущего финансирования и концентрации усилий на стратегических направлениях, таких как искусственный интеллект, биомедицина, зеленые технологии и водная безопасность.

Важно сделать форсайт регулярной государственной практикой, обновлять стратегические и базовые приоритеты каждые 2–3 года, перспективные – ежегодно, привлекая к обсуждению ученых, бизнес и регионы. Такой системный подход позволит нам максимально эффективно использовать каждый тенге, вложенный государством и бизнесом в науку.

Крайне важно устранить барьеры между наукой, образованием и бизнесом. Мы полностью поддерживаем предложение Президента о передаче инновационной политики Министерству науки и высшего образования. Это позволит выстроить единый контур: фундаментальные исследования – прикладные разработки – опытно-­конструкторские решения – внедрение на производстве.

Но одного административного решения недостаточно. Мы уже разработали пилотные научно-технические задания для междисциплинарных программ, реализация которых объединит усилия коллективов из разных институтов и университетов для решения конкретных прикладных задач. В таких программах сразу заданы сроки, метрики, партнеры из индустрии и «дорожная карта» коммерциализации.

Опорой должны стать исследовательские университеты с сильными школами в ИИ и инженерии, современной лабораторной базой и активной системой трансфера технологий. Университетам, делающим ставку на ИИ, следует дать больше автономии и целевую поддержку: гранты на команды, доступ к данным и вычислительным ресурсам, совместные лаборатории с бизнесом. Там, где знания быстрее превращаются в продукты и сервисы, быстрее растет и экономика.

Любая наука начинается с человека. Мы должны создать такие условия, чтобы талантливая молодежь видела свое будущее в казахстанской науке, а выдающие­ся специалисты возвращались на родину. Для этого мы предлагаем увеличить поддержку молодых ученых: расширить программы грантов, стипендий и доступного жилья. А также привлечь таланты: создать специальные программы для возвращения наших ученых из-за рубежа и упростить процедуры для приглашения иностранных специа­листов, предоставляя им достойные условия работы и жизни.

Наша цель – создать в Казахстане конкурентоспособную, комфортную и вдохновляющую среду для работы лучших умов со всего мира.

Наконец, чтобы все эти реформы сработали, нам нужны компетентные руководители. Сегодня успех университета или НИИ напрямую зависит от того, кто стоит у руля. Чтобы исключить случайных людей из этого процесса, НАН РК предлагает ввести практику обязательного экспертного согласования кандидатур ректоров вузов и директоров научных институтов. Мы как высший научный орган страны готовы оценивать претендентов по их научной репутации и вкладу, в то время как министерство будет оценивать их управленческие навыки. Это двустороннее согласование станет гарантией того, что ключевые посты будут занимать действительно компетентные лидеры, способные вести науку вперед.

Президент дал нам четкие ориентиры. Теперь наша общая задача – воплотить эти идеи в жизнь. Национальная академия наук РК готова взять на себя ответственность за научное сопровождение этих преобразований. Мы уверены, что только через системную работу, сотрудничество и инвестиции в человеческий капитал мы сможем построить Справедливый Казахстан, где знания и инновации станут основой нашего общего благосостояния.