Наука – локомотив прогресса
Ахылбек Куришбаев, президент Национальной академии наук при Президенте РК
В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевую задачу: превратить науку, образование и инновации в главный двигатель экономики знаний. Это стратегически верный и крайне необходимый шаг. Опираясь на мировой опыт и осознавая вызовы современности, мы в Национальной академии наук полностью поддерживаем эту инициативу и уже предпринимаем конкретные действия для ее реализации.