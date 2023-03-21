Наурыз мейрамы: таджики рассказали об объединяющем духе казахстанских традиций

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Представители разных национальностей в Казахстане широко отмечают праздник весны и обновления Наурыз мейрамы. В их числе республиканский этнокультурный центр таджиков, передает Кazpravda.kz.

Этнокультурный центр таджиков в Казахстане появился в 2022 году по инициативе Акбаржана Исмаилова, который и возглавил объединение.

Главный восточный праздник, по его словам, таджики всегда отмечают с размахом.

Заранее здесь готовят нарядно украшенные юрты. В праздник всех желающих угощают традиционным наурыз коже и другими казахскими и таджикскими блюдами.

Для многонационального Казахстана этот праздник имеет важное значение. В эти дни всех граждан объединяет мощная сила казахских традиций.

"Задолго до проведения праздника начинаем к нему готовиться. И в этот момент нас и в целом всех граждан Казахстана объединяет сила казахских традиций. Люди готовятся к конкурсам и хотят отличиться. Всех сплачивают мысли об убранстве юрт, предметах прикладного искусства, национальной одежды, обычаи и традиции казахского народа. Это имеет важное значение для укрепления единства и патриотизма", - считает Акбаржан Яхияхожаевич.

На сценах всех городов и сел проходят концерты, участие в которых принимают артисты и таджикских национальных культурных центров.

Проводятся массовые спортивные состязания, выставки-продажи произведений искусства и прикладного творчества.

"Все выходим на праздничные гулянья, а затем идем друг к другу в гости с подарками, поздравляем с наступившим Новым годом", - говорит Акбаржан.

Наурыз – праздник веселья и обновления. Именно поэтому в этот день также принято прощать обиды и совершать благие дела.