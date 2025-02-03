Наведение порядка в сфере пассажирских перевозок обсудили члены фракции AMANAT

Предполагается, что предлагаемые новеллы позволят улучшить прозрачность ценообразования агрегаторов такси, а также обеспечат справедливую конкуренцию и равные условия для участников рынка

Депутаты Мажилиса, члены фракции партии AMANAT рассмотрели поправки о передаче части государственных функций в сфере автомобильных пассажирских перевозок в саморегулирование. Соответствующий законопроект рассматривается в Мажилисе, сообщает Kazpravda.kz

Презентуя законопроект, министр транспорта Марат Карабаев подчеркнул, что он позволит навести порядок в сфере пассажирских перевозок. Через механизмы саморегуляции самими участниками рынка будут решаться многие имеющиеся проблемы – тарифообразование, соблюдение трудового дня, техосмотр, безопасность пассажирских перевозок и другие. Предлагаемые новеллы позволят улучшить прозрачность ценообразования агрегаторов такси, а также обеспечат справедливую конкуренцию и равные условия для участников рынка.

В ходе дискуссии ряд депутатов выразил свои опасения, что в представленном проекте закона саморегулируемые организации не имеют достаточных ресурсов и полномочий для обеспечения безопасности дорожного движения. Более того, передача ключевых функций ограниченному числу частных объединений может привести к монополизации рынка, ценовому сговору и усилению финансовой нагрузки на более чем 500 тысяч таксистов, для которых эта сфера является основным источником дохода.

Спикер Мажилиса, председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, подведя итоги дискуссии, отметил, что сегодня в сфере пассажирских перевозок скопилось много проблем, которые требуют нового подхода к регулированию. Меры, предлагаемые министерством, в целом понятны и заслуживают внимания, но они не должны приводить к ослаблению транспортного контроля со стороны государства. Он подчеркнул необходимость прямого закрепления в законе конкретных обязательств по обеспечению безопасности на дорогах, в том числе страхованию жизни пассажиров.

«Президент в своем Послании поручил обеспечить безопасность дорожного движения. Министерство подготовило аргументированное и комплексное видение, которое дает решения по многим проблемам в этом вопросе. Вместе с тем, стремясь к саморегулированию в сфере перевозок, мы не должны негативно влиять на ежедневный заработок таксистов. Все нововведения должны предлагаться министерством с учетом мнения граждан, работающих в сфере такси. Надо найти оптимальный баланс по всем спорным вопросам. Мы должны исключить социальное напряжение в сфере пассажирских перевозок, которая ежедневно прямо касается миллионов людей», – сказал он.

Председатель Мажилиса предложил министерству с учетом имеющихся к законопроекту вопросов, провести пилотное тестирование работы СРО и с учетом полученных результатов выработать новые предметные подходы по этому вопросу.

В заседании фракции также приняли участие руководство Агентства по защите и развитию конкуренции, правления НПП РК «Атамекен» и другие.