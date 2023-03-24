Труп ребенка нашли в квартире в Темиртау

В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери малыша, он объявлен в розыск.

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Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

Как сообщается, 23 марта труп ребенка был обнаружен в одной из квартир города Темиртау. В убийстве подозревается 24-летний сожитель матери малыша.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 99 УК РК. В настоящее время подозреваемый объявлен в розыск, принимаются меры к его задержанию. Иная информация в интересах следствия не разглашается», - говорится в сообщении ДП.