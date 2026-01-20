Так, по информации депар­тамента полиции области, на днях в Жуалынском районе были украдены 11 лошадей. В дежурную часть местного отдела полиции в вечернее время обратился сельчанин с заявлением о пропаже животных с пастбища крес­тьянского хозяйства. По словам заяви­теля, ранее на лошадей было установлено GPS-оборудование, благодаря которому он заметил их передвижение в неизвестном направлении и незамедлительно сообщил о произошедшем на канал «102».

Сразу после поступления сигнала сотрудники полиции приступили к проведению оперативно-розыскных мероприятий. В ночное время, несмотря на сложные погодные условия, ориентируясь на данные устройств спутниковой системы навигации, полицейские установили возможный маршрут передвижения. Похищенные лошади были обнаружены на территории соседнего населенного пункта. Животные были спрятаны от посторонних глаз. Но все же их удалось найти и вернуть законному владельцу.

Житель района, замешанный в совершении кражи, водворен в изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия по установлению других причастных лиц. Начато досудебное расследование по статье УК РК, предусматривающей ответственность за тайное хищение чужого скота, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.