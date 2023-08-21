Назначен новый глава управления сельского хозяйства Алматинской области

Фото пресс-службы акимата Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области Чункунов Куандык Сагатбаевич назначен на должность руководителя управления сельского хозяйства Алматинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Куандык Чункунов 1981 года рождения, образование высшее, в 2004 году окончил Казахский национальный аграрный университет по специальности «экономист-финансист». В 2013 году проходил стажировку в США по программе «Открытый мир» на тему «Диверсификация сельского хозяйства», в 2012 году во Всероссийском Институте аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова - на тему «Изучение методов прогнозирования параметров рынка», в 2011 году проходил стажировку в России на тему «Перспектива Республики Казахстан в странах Таможенного союза».

Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим научным сотрудником Казахского научно-исследовательского института экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

В разные годы работал научным сотрудником Казахского научно-исследовательского института экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, исполнительным директором объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Мясомолочный союз Казахстана", экспертом, заместителем директора департамента агропромышленного кооператива и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей "Атамекен», заместителем директора Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" города Конаев Алматинской области, занимал должности представителя, директора филиала.

С 9 февраля 2023 года по настоящее время занимал должность председателя палаты предпринимателей Алматинской области.