Назначен новый заместитель прокурора СКО

Приказом генерального прокурора от 22 августа 2023 года заместителем прокурора Северо-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Александр Трикачев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Трикачев Александр Владимирович начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в 2000 году с должности прокурора отдела прокуратуры Северо-Казахстанской области.
В период с 2007 по 2019 годы работал прокурором района имени Г. Мусрепова, М. Жумабаева и города Петропавловск.
С 2019 года занимал должность руководителя Управления по надзору за исполнением приговоров прокуратуры Северо-Казахстанской области.
Стаж службы в органах прокуратуры - 23 года.
За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден государственной наградой - медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».