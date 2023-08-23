Назначен новый заместитель прокурора СКО

Приказом генерального прокурора от 22 августа 2023 года заместителем прокурора Северо-Казахстанской области назначен старший советник юстиции Александр Трикачев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Фото пресс-службы прокуратуры СКО

Трикачев Александр Владимирович начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в 2000 году с должности прокурора отдела прокуратуры Северо-Казахстанской области.

В период с 2007 по 2019 годы работал прокурором района имени Г. Мусрепова, М. Жумабаева и города Петропавловск.

С 2019 года занимал должность руководителя Управления по надзору за исполнением приговоров прокуратуры Северо-Казахстанской области.

Стаж службы в органах прокуратуры - 23 года.

За вклад в укрепление законности и правопорядка награжден государственной наградой - медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».