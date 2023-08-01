Назначен председатель Комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК

Фото пресс-службы Правительства РК

Берик Манасов назначен председателем Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Приказом министра сельского хозяйства РК Манасов Берик Жамбулович назначен на должность председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Берик Манасов имеет высшее образование в сфере финансов и финансового права. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начал в 2005 году финансовым аналитиком, с 2007 года по 2008 годы проработал в финансовых организациях.

С 2008 года по 2013 занимал различные должности в АО "Аграрная кредитная корпорация".

С 2013 по 2014 годы главный менеджер, а затем директор Департамента казначейства акционерного общества "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

С 2018 года начальник службы внутреннего контроля акционерного общества "КазАгроГарант".

С 2022 года занимал должность директора департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций.