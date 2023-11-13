Назначен председатель Комитета водного хозяйства МВРИ РК

Кадровые назначения, Общество
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Им стал Жаканбаев Арсен Арманович

Фото: t.me/KZgovernment

Приказом министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Жаканбаев Арсен Арманович назначен председателем Комитета водного хозяйства МВРИ РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Арсен Жаканбаев родился в 1988 году в Алматинской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2010 году специалистом ГУ "Зональный гидрогеологическо-мелиоративный центр".

С 2012 по 2013 гг. – инженер-проектировщик Кызылординского филиала РГУ "Казводхоз".

2013-2014 гг. – ведущий специалист РГУ "Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов" в г. Караганде.

2014-2017 гг. – гл. эксперт Комитета по водным ресурсам Министерства окружающей среды и водных ресурсов (позже Министерства сельского хозяйства).

2017-2018 гг. – главный эксперт управления Департамента бюджетных инвестиций и развития ГЧП Министерства национальной экономики РК.

2018 г. – руководитель управления развития групповых водопроводов Комитета водных ресурсов МСХ РК.

2019 г. – руководитель управления экономики, бюджетного планирования и бухгалтерского учета Комитета водных ресурсов МСХ РК.

2020-2021 гг. – руководитель управления регулирования использования водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

2021-2023 гг. – директор департамента трансграничных рек Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С июля 2023 года по настоящее время был директором департамента водной политики Министерства экологии и природных ресурсов РК.

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