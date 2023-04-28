Назначен заместитель акима Атырауской области

Распоряжением акима области по согласованию с Администрацией президента РК Марат Мурзиев назначен на должность заместителя акима Атырауской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.

Фото: пресс-служба акимата Атырауской области

Марат Мурзиев окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «юрист», а также получил образование в Новом экономическом университете имени Т. Рыскулова по специальности «экономист».

Он начал трудовую деятельность в должности помощника природоохранного прокурора Атырау в 2003 году.

В 2004 году – помощник прокурора города Атырау.

В 2006-2009 годах – юрист, менеджер по связям с общественностью в различных компаниях.

В 2009-2012 годы занимал должности советника акима Шынгырлауского района Западно-Казахстанской области, начальника отдела управления образования ЗКО, заведующего государственно-правовым отделом аппарата акима Атырауской области, заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.

В 2013 году – председатель ревизионной комиссии Атырауской области.

В 2017 году был назначен акимом Исатайского района.

С 2021 года до нового назначения Марат Мурзиев работал акимом Курмангазинского района.