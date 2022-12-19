Назван лучший бомбардир ЧМ-2022 по футболу

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

В финале ЧМ-2022 против Аргентины Мбаппе оформил хет-трик и занял первое место в списке бомбардиров с восемью забитыми мячами.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси сделал дубль в финале и стал вторым в бомбардирской гонке – у него семь мячей.

Несмотря на хет-трик Килиана Мбаппе, сборная Франции не смогла защитить звание чемпиона мира: Аргентина победила в серии послематчевых пенальти (основное время – 2:2, дополнительное время – 3:3, по пенальти – 4:2).