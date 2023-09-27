Назван лучший вратарь мирового футбола 21-го века

Эксперты издания FourFourTwo составили десятку лучших вратарей в истории мирового футбола в двадцать первом веке

Фото: Global look press

Бывший вратарь туринского "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон признан лучшим голкипером 21-го века по версии этого издания.

Следом расположились испанец Икер Касильяс и нидерландец Эдвин ван дер Сар. В топ-5 также попали Петр Чех и немец Мануэль Нойер. Другой соотечественник Нойера - легендарный Оливер Кан, не попал в первую пятёрку и по итогу занял лишь шестое место.

Стоит отметить, что в десятку лучших также попали испанцы Виктор Вальдес и Давид де Хеа, бразилец Жулио Сезар и француз Уго Льорис.



