Назван средний размер соцвыплат по утрате трудоспособности в РК

По состоянию на 1 октября средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 58 849 тенге, по потере кормильца – 62 763 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала года на выплату государственных соцпособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено около 457,1 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Сообщается, что дополнительно к этому из ГФСС осуществлены соцвыплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 59,6 млрд тенге.

По состоянию на 1 октября, пособия по инвалидности получает около 542,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 157,9 тыс. человек.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 октября соцвыплату по утрате трудоспособности получили 98,7 тыс. человек, по потере кормильца – порядка 65,4 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

По состоянию на 1 октября средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 58 849 тенге, по потере кормильца – 62 763 тенге.