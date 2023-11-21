Назван топ самых посещаемых стран мира

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Франция, Испания, США, Китай и Италия – самые посещаемые страны мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: А.Аманжолова

Эксперты составили список самых посещаемых стран мира, в основе прогноза – данные Всемирной туристической организации по турпотоку за первое полугодие в корреляции с темпами восстановления объемов доковидного периода, сообщает АТОР со ссылкой на рейтинг World Population Review.

На первом месте с показателем в 89,4 миллиона гостей оказалась Франция. Это звание она удерживает уже 30 лет. На втором – 83,7 миллиона туристов – Испания. На третьем – 79,3 миллиона – США.

Также в первую пятерку вошел Китай с 65,7 миллиона туристов.

"Посетите Великую Китайскую стену, Запретный Город в Пекине, Терракотовую армию в Сиане, Шанхай и его потрясающие небоскребы", – советуют эксперты.

Замыкает пятерку Италия, которую посещают 64,5 миллиона гостей.

Популярная у туристов Турция заняла шестую строчку рейтинга (51,2 миллиона гостей).

На седьмом месте (45 миллионов туристов) - Мексика, на восьмом – Таиланд (39,8 миллиона). Также в рейтинг вошли Германия (девятое место, 39,6 миллиона туристов) и Великобритания (десятое место, 39,4 миллиона).

#Франция #Турция #Китай #США #туризм #Италия #путешествия #Испания

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