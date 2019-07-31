Названа причина масштабного отключения света в Нур-Султане
Лаура Тусупбекова
Жители двух столичных районов остались без света из-за аварийного отключения электричества, передает Kazpravda.kz.
"По линии Акмолинской РЭК ЦГПП (Центральная главная понизительная подстанция) “Западная” 110 кВт произошло аварийное отключение. Сработала защитная коммутационная аппаратура на подстанции “Западная”. В результате чего отключилась сеть секций шин 110 кВт, от которой запитана часть Есильского и Сарыаркинского районов Нур-Султана", – говорится в сообщении столичного акимата.
Специалисты восстановили подачу электричества по воздушной линии с подстанции "Батыс".