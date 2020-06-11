Названы безопасные направления для туристов

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Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Всемирный совет по туризму и путешествиям, объединяющий участников туриндустрии, признал безопасными направлениями для отдыха этим летом Португалию, Турцию и Саудовскую Аравию. Соответствующая информация опубликована на сайте организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru.    

Данные страны, как отмечается, внедрили специальные протоколы безопасности. Среди популярных европейских направлений упомянуты Мадрид, Севилья и Барселона.

В заявлении совета отмечается, что протоколы безопасности должны помочь путешествующим выбрать такое место для отдыха, где будут соблюдаться международные стандарты гигиены и здравоохранения. Эти протоколы одобрила Всемирная туристская организация ООН.

С возобновлением туристической деятельности эти списки будут пополняться новыми безопасными для путешественников направлениями.

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